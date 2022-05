Dimitri Payet, son touchant message après la terrible annonce

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure lors du match retour contre Feyenoord, Dimitri Payet a passé des examens qui n'ont hélas fait que confirmer une terrible nouvelle pour le joueur et pour l'Olympique de Marseille

C’est une scène qui a crevé le cœur des supporters de l’OM, lorsque Dimitri Payet a fait signe au banc marseillais que son match était terminé après seulement 33 minutes, jeudi soir au Vélodrome contre Feyenoord, tout le monde a compris que la blessure du joueur de 35 ans était sérieuse. Touché au mollet, le joueur numéro 1 de Marseille n’a pas été en mesure de permettre à son club d’arracher un ticket pour la finale de la C4, mais en plus le doute est de mise concernant la participation du métronome réunionnais pour les trois derniers matchs de la saison de Ligue 1. Des rencontres qui seront décisives pour le club de Frank McCourt au moment où Monaco a délogé l’OM de la place de dauphin du PSG et où Rennes colle aussi une grosse pression pour le podium. Dimitri Payet ayant passé vendredi à Marseille une Imagerie par résonance magnétique (IRM), on attendait le communiqué médical du club phocéen…lequel n’est pas tombé vendredi.

Dimitri Payet KO cette saison avec l'OM

Le staff médical n’ayant pas souhaité donner des nouvelles de Dimitri Payet, des rumeurs venant de l’OM ont circulé sur un forfait du joueur pour les trois derniers matchs de la saison, la lésion au mollet étant importante et surtout très douloureuse. Mais ce samedi, le club provençal a hélas confirmé que le retour de Payet était impossible à envisager. « Dimitri Payet a été victime d’une lésion musculaire du mollet bilantée par les examens habituels de référence. Les soins ont été d'ores et déjà démarré mais la récupération totale n'arrivera qu'après la fin du championnat », annonce l'OM. Un coup d’autant plus dur que le celui qui a marqué 12 buts en Ligue 1 cette saison a énormément travaillé pour être en super forme, ce qui s’est physiquement vu et a largement contribué à faire de Payet un chouchou du Vélodrome, lui qui avait été conspué par les supporters il y a un an.

L'Olympique de Marseille va donc devoir composer sans Dimitri Payet jusqu'à la fin du championnat, avec un premier rendez-vous corsé dimanche à Lorient. Un match que l'OM oit impérativement gagner sous peine de suer terriblement puisque le week-end suivant Marseille ira à Rennes. Jorge Sampaoli le sait, il y a un Marseille avec et un Marseille sans Payet, l'entraîneur argentin va vite devoir trouver des solutions pour éviter que la blessure de ce dernier contre Feyenoord devienne un cauchemar absolu. De son côté, Dimitri Payet a déjà adressé un message à ses supporters suite à cette confirmation concernant sa blessure.

Le touchant message de Dimitri Payet à l'OM et ses fans

Via les réseaux sociaux, le joueur de 35 ans a reconnu que ce forfait était un véritable crève-coeur. « Encore une fois je ne vais pas pouvoir faire ce que j’aime le plus au monde, jouer au football. Après avoir passé des derniers examens aujourd’hui, les résultats sont rassurants mais montrent que malheureusement je ne pourrais pas rejouer cette saison. La déception est grande, la douleur est forte, mais je suis bien entouré et tous vos messages de soutien me donnent la force de regarder devant, et la saison prochaine commence donc demain pour moi. Le plus dur aujourd’hui pour moi est de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers dans cette dernière ligne droite. Je serais bien évidemment derrière eux et tout le staff pour les 3 derniers matchs que l’on sait importants pour atteindre l’objectif fixé. Je voulais enfin vous remercier pour tout l’amour que vous m’avez donné durant toute cette saison. Cela me va droit au cœur et je me rends compte à quel point j’ai de la chance de jouer pour ce club, dans ce stade et de vivre dans cette ville. Merci infiniment. Je vous aime. A très vite. Allez l’OM », a lancé, via les réseaux sociaux, Dimitri Payet.