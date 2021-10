Dimitri Payet a zéro titre, ça devient lourd pour l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimitri Payet s'est longuement exprimé dans la presse avant le match OM-Lorient. Mais pour Eric di Meco, le joueur marseillais commence à tout de même traîner un sacré boulet avec cette absence de titre.

Très rare dans la presse, Dimitri Payet a accordé vendredi une très longue interview à L’Equipe, le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille étant plutôt clair dans cet entretien. Toujours aussi déterminé à ramener l’OM au plus haut niveau, le footballeur réunionnais a encore trois ans pour y parvenir, Jacques-Henri Eyraud en ayant fait un « Marseillais à vie » lorsqu’il a prolongé son contrat en juin 2020. Mais à 34 ans, Dimitri Payet est bien conscient que les occasions de gagner des trophées ne seront plus aussi nombreuses que cela, lui qui est régulièrement moqué pour son absence totale de palmarès. Et si ces attaques personnelles viennent souvent des adversaires de l’Olympique de Marseille, du côté des anciens de l’OM on aimerait bien aussi que le milieu offensif du club phocéen décroche enfin une couronne avec son équipe.

Payet doit faire gagner des titres à Marseille

Sur l’antenne de RMC, Eric Di Meco a reconnu que l’heure était venue pour Dimitri Payet de concrétiser tout cela et pourquoi pas cette saison sous les ordres d’un Jorge Sampaoli que le meneur marseillais apprécie beaucoup. « Quand tu es à l’OM, et quand tu as ce genre de joueur avec un tel statut, c’est pour aller chercher des qualifications en Ligue des Champions, mais aussi des titres. Une coupe de temps en temps ça ne ferait pas de mal, parce que ça fait un bout de temps que l’OM n’a rien gagné. Quand on voit le début de saison de Dimitri Payet et la confiance de Jorge Sampaoli, avec cette concurrence en championnat, tu dis que c’est des joueurs comme ça qui te font basculer la saison. Et malheureusement, depuis qu’il est arrivé à l’OM, il n’a pas souvent fait gagner son équipe contre les concurrents directs », a confié l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, qui ne nie pas les qualités de Payet, bien au contraire, mais en attend plus.