Dieng, Caleta-Car, Bakambu… Place aux ventes à l’OM !

Par Alexis Rose

Après avoir bien renforcé l'effectif d’Igor Tudor, Pablo Longoria va chercher à vendre plusieurs joueurs avant la fin du mercato estival, histoire de renflouer les caisses de l'Olympique de Marseille. Avec notamment deux ventes potentielles, celles de Bamba Dieng et de Duje Caleta-Car.

Le marché des transferts de l’OM est encore loin d’être fini. Si Pablo Longoria a réussi à combler la plupart des manques du groupe d’Igor Tudor, avec notamment les arrivées de Jordan Veretout, Luis Suarez, Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Nuno Tavares ou Alexis Sanchez, le président marseillais a encore du pain sur la planche. Puisque désormais, le club phocéen souhaite vendre plusieurs joueurs pour équilibrer les comptes en vue de la fin d’année. Après avoir reçu un peu plus de 7 millions d’euros avec les ventes de Luan Peres (Fenerbahçe) et de Lucas Perrin (Strasbourg), Longoria veut en récupérer beaucoup plus avec Bamba Dieng et Duje Caleta-Car.

Longoria veut récupérer 15 ME pour Dieng

Absent du groupe qui joue actuellement à Brest pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, l’attaquant sénégalais est clairement poussé dehors par sa direction. Avant tout vu comme une possible valeur marchande, le joueur de 22 ans a été proposé un peu partout en Premier League. Sauf que Dieng ne veut pas quitter Marseille cet été, même si la situation actuelle commence à le faire réfléchir. En effet, selon les informations de RMC, le buteur « est en pleine réflexion et reste à l’écoute d’éventuelles offres ». Quoi qu’il en soit, ce dossier est tendu, et pas question que Dieng parte dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat, comme l’a proposé Nice. Si Dieng venait à quitter l’OM, ce serait pour un transfert sec compris entre 12 et 15 millions d’euros. Une volonté affichée par Longoria, qui se dit prêt à remettre Dieng dans le jeu en cas de non-départ avant le mois de septembre.

Caleta-Car, le transfert, la prolongation ou la punition

Concernant Duje Caleta-Car, la donne est un peu différente. En fin de contrat en juin 2023, l'international croate doit trouver une porte de sortie avant la fin du mois, tout simplement parce que Longoria ne veut plus de joueur en fin de contrat dans son effectif. Refroidi par le dossier Kamara, parti libre à Aston Villa, le dirigeant espagnol sera donc prêt à mettre DCC sur la touche jusqu’à la fin de la saison. Pour éviter d’en arriver à cet extrême-là, l’OM va d’abord chercher à le vendre sur le marché des transferts. Etn cas d’échec, Marseille lui offrira une prolongation de contrat d’un an, histoire que le défenseur central ne parte pas libre la saison prochaine.

Quoi qu’il en soit, l’OM pense déjà à l’après-Caleta-Car, sachant que Longoria veut recruter un central supplémentaire avant la fin du mercato. Mais pour cela, Marseille devra d’abord renflouer les caisses. Outre Dieng et Caleta-Car, l’OM espère aussi se débarrasser des indésirables Kévin Strootman et Jordan Amavi tout en ouvrant la porte à Cédric Bakambu ou Sead Kolasinac. Tout cela dans l’objectif d’alléger la masse salariale pour soulager les finances de l’OM et rassurer Frank McCourt.