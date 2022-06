Deux obstacles à franchir et Witsel signe à l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un successeur à Boubacar Kamara, l’OM a jeté son dévolu sur Axel Witsel, libre de tout contrat.

L’international belge de 33 ans est la priorité de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria pour renforcer l’entrejeu de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. Les discussions sont bien avancées entre Axel Witsel et le club phocéen, qui propose à l’ancien milieu défensif du Borussia Dortmund un contrat de trois ans dont une en option. A en croire les informations délivrées il y a deux jours par RMC, l’accord est tout proche entre les deux parties et Witsel a de grandes chances de devenir la première recrue de l’été à Marseille. Une tendance confirmée par le journaliste italien Nicolo Schira, pour qui tout est bouclé entre l’ancien taulier du Zénith Saint-Pétersbourg et l’OM. En revanche, deux obstacles empêchent pour le moment Pablo Longoria d’officialiser la venue d’Axel Witsel.

La DNCG et l'Atlético, deux menaces réelles pour l'OM

Tout d’abord, la DNCG n’a toujours pas rendu sa décision après l’examen de l’Olympique de Marseille, qui a fourni les documents nécessaires et qui attend de savoir à quelle sauce il va être mangé. La saison dernière, la masse salariale du club marseillais était encadrée par le gendarme financier du football français. Avec la qualification directe pour la Ligue des Champions, les dirigeants de l’OM espèrent que cela ne sera plus le cas cet été. Ils sont toujours confiants mais attendent toujours le verdict, lequel tarde à tomber. Par ailleurs, Marseille doit encore composer avec la concurrence de l’Atlético de Madrid dans le dossier Axel Witsel. Si pour de nombreux médias français, l’OM est en pole, le son de cloche n’est pas le même en Espagne, où certains médias expliquent que les Colchoneros n’ont pas perdu espoir de recruter le Belge de 33 ans. Si la venue de Witsel à l’OM reste dans les tuyaux, Marseille doit donc encore se méfier car tout reste possible.