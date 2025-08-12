Deux enfants brûlés au Vélodrome, scandale à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, l'Olympique de Marseille a dominé Aston Villa 3-1 pour son dernier match de préparation. La fête était belle dans les tribunes mais pas pour tout le monde. Deux jeunes enfants ont subi une douloureuse mésaventure à cause d'un inconscient.

Le match entre l'Olympique de Marseille et Aston Villa (3-1) s'est joué dans un Vélodrome en feu. Une expression à prendre au sens figuré sauf pour deux jeunes garçons. Lucas et Maxence ont vécu une fâcheuse mésaventure pendant la rencontre. Placés en bas du virage Depé, ils ont subi le jet et l'explosion d'un pétard lancé par un autre supporter. Ils ont subi des brûlures au bras et des acouphènes au niveau de l'audition. Les deux garçons originaires du Var ont été amenés à l'infirmerie du Stade Vélodrome où des soigneurs de la Croix-Rouge les ont immédiatement pris en charge. Leur état de santé n'est pas grave mais ils ont été très choqués par cet épisode.

L'OM visé par la mère des deux victimes

Interrogée par La Provence, la mère des victimes prénommée Céline ne décolérait pas. Elle en veut à l'OM pour n'avoir pas su garantir la sécurité de ses enfants et pour avoir fait la sourde oreille après cet incident. « C’était le grand néant au niveau de la sécurité, il y avait très peu de stadiers, on a eu un mal fou à faire venir quelqu’un pour prendre en charge nos enfants. Il a fallu s’énerver pour que quelqu’un vienne nous aider. [...] On a essayé de contacter le club via le formulaire de contact sur internet et via les réseaux sociaux, mais on n’a eu aucun retour, zéro réaction. [...] C’est super de faire un événement comme celui-là, ça fait plaisir aux gens, nous les premiers, mais une sortie au stade en famille ne devrait pas finir à l’infirmerie », a t-elle lâché dans le journal provençal.

Deux enfants brûlés pendant le match amical de l'OM contre Aston Villa

👉 https://t.co/MxUCHd4bXu pic.twitter.com/PTb2OqDHN2 — La Provence OM (@OMLaProvence) August 12, 2025

Avec son mari, Céline a porté plainte contre l'auteur du jet de pétard dans la gendarmerie de sa ville. Elle espère qu'il sera identifié par les caméras de surveillance. Contacté par La Provence, l'OM a aussi confirmé le lancement d'une procédure contre le coupable et une future prise de contact avec la famille. De quoi adoucir les souffrances des jeunes enfants traumatisés par l'évènement au point de « ne plus avoir envie de retourner au stade » selon leur mère.