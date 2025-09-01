Deschamps donne quelques heures à Rabiot pour quitter l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le sélectionneur national a évoqué publiquement le départ d'Adrien Rabiot de l'équipe de France. Le milieu de terrain a été autorisé à retarder sa venue à Clairefontaine pour finaliser son transfert à l'AC Milan.

A l'occasion du premier jour du regroupement des Bleus avant les deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2026 qui se joueront le vendredi 5 septembre à Wroclaw (Pologne) contre l’Ukraine et le 9 septembre au Parc des Princes contre l'Islande, le sélectionneur national était en conférence de presse. Forcément, Didier Deschamps a répondu à une question sur Adrien Rabiot, qui sera en retard au rendez-vous fixé par l'équipe de France. Devant finaliser son transfert de l'Olympique de Marseille à l'AC Milan, le milieu de terrain a été autorisé par le sélectionneur national à n'arriver que dans la soirée à Clairefontaine, où il retrouvera ses coéquipiers.

Deschamps a laissé un peu de temps à Rabiot

Rabiot quitte l'OM, Milan l'attend lundi matin https://t.co/tweiyTv0Wk — Foot01.com (@Foot01_com) August 31, 2025

« Je vais vous donner une info, Adrien Rabiot nous rejoindra ce que ce lundi soir. Adrien a une visite médicale qui va prendre un peu de temps, pour lui permettre de signer au Milan AC. Des fois, il se passe des choses et je n'ai pas tous les éléments non plus. Je ne vais pas me mêler de ce qu'il se passe dans les clubs entre les joueurs, l'entraîneur ou les dirigeants. L'important, c'est qu'il y ait une proposition qui convienne au joueur. Je pense qu'elle conviendra à l'Olympique de Marseille. Il s'est passé, ce qu'il s'est passé, beaucoup de personnes se sont exprimées et des versions différentes, même s'il n'y a qu'une vérité. Je n'ai rien contre les clubs, ils gèrent leurs joueurs comme ils le veulent. Adrien a trouvé une porte de sortie. Même si ce n'était pas prévu en début de préparation pour lui, c'est l'essentiel », a expliqué le sélectionneur national.

Dans un premier temps, les médias italiens avaient affirmé qu'Adrien Rabiot allait passer sa visite médicale directement à Clairefontaine avant de signer son contrat avec l'AC Milan. Mais c'est un autre scénario qui a été choisi. Dans ce transfert, l'Olympique de Marseille touchera 10 millions d'euros, dont une partie sera redonnée au milieu de terrain, qui avait mis une clause dans ce sens l'été dernier avant de signer à l'OM.