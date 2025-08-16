Des offres tombent, Ounahi met l'OM en furie

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi refuse de se précipiter. Le milieu de terrain a déjà reçu plusieurs offres cet été. Mais l’international marocain, en froid avec ses dirigeants, attend toujours une proposition en adéquation avec ses ambitions sportives.

C’est toujours aussi tendu autour d’Azzedine Ounahi. De retour suite à son prêt au Panathinaïkos, le milieu de l’Olympique de Marseille n’entre pas dans les plans du coach Roberto De Zerbi. L’ancien joueur d’Angers a intégré le loft en attendant son départ tant espéré par la direction. Cet été, le club phocéen a notamment reçu l’offre satisfaisante du Spartak Moscou. Les 12 millions d’euros présentés par la formation russe suffisaient au bonheur des décideurs marseillais. Mais encore fallait-il obtenir l’accord d’Azzedine Ounahi qui a décliné l’invitation.

Ounahi joue la montre

Son refus n’a évidemment pas amélioré les relations avec ses supérieurs accusés de privilégier uniquement l’aspect financier. L’international marocain, lui, base aussi son choix de carrière sur ses ambitions sportives. C’est pourquoi le Marseillais sous contrat jusqu’en 2027 ne souhaite pas non plus repartir au Panathinaïkos. Son objectif est de rejoindre une écurie parmi les cinq principaux championnats européens. Ce paramètre n’empêche pourtant pas la presse turque d’envisager un sacrifice de la part d’Azzedine Ounahi.

D’après le média Taka Gazete, c’est bien le club grec qui tient le corde afin d’obtenir sa signature. Le Pana devancerait actuellement Trabzonspor, revenu à la charge pour cette fin de mercato et sur le point de transmettre une nouvelle offre. La source confirme tout de même la préférence du banni de l’Olympique de Marseille. Pendant que le Panathinaïkos et Trabzonspor luttent pour conclure son transfert, Azzedine Ounahi attend bien une opportunité dans le top 5 européen. Cette situation inchangée ne fait pas les affaires du vice-champion de France et de son directeur sportif Medhi Benatia qui espèrent récupérer des liquidités pour terminer leur recrutement.