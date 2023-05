Des arbitres anti-OM, il traite Marseille de paranoïaque

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM affronte Angers ce dimanche soir au Stade Vélodrome en Ligue 1. Faux pas interdit pour les hommes d'Igor Tudor après leur défaite contre le RC Lens.

A Marseille, il faudra faire un sans-faute en cette fin de saison et espérer un faux pas de Lens. Car la deuxième place pourrait bien s'être envolée après la défaite de l'OM à Lens la semaine passée. Une rencontre qui fait encore beaucoup parler. Le club phocéen ne digère pas le but refusé à Alexis Sanchez en début de match et qui aurait certainement tout changé. L'OM a même été loin en publiant un communiqué, se plaignant des trop nombreux décisions arbitrales qui seraient contre le club. De quoi provoquer une vague de réactions de la part des fans et des observateurs. Si certains comprennent la démarche, d'autres la trouvent dangereuse. C'est le de Denis Charvet.

L'OM a dépassé les bornes

🗣💬 "Je comprends la frustration des supporters. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut entrer dans de la paranoïa. Mettre en doute le corps arbitral, c'est dangereux."



Denis Charvet fustige le communiqué de l'OM qui s'estimait lésé de plusieurs décisions cette saison. pic.twitter.com/36M7UuGEfm — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) May 13, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a poussé un coup de gueule contre le comportement de l'OM. « Je comprends la frustration des supporters. Je la vis en tant que fan du PSG. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut entrer dans de la paranoïa. Je suis désolé mais il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, c'est leur interprétation et c'est ça qui est dangereux au niveau des institutions. Mettre en doute le corps arbitral, c'est dangereux. Si tout le monde fait ça, c'est l'anarchie. Lens l'a fait aussi mais ce n'est pas pour ça que c'est bien. Floué, ça ne veut rien dire, c'est de l'interprétation. Il faut arrêter de se plaindre. Ils avaient qu'à battre Ajaccio et Strasbourg », a notamment indiqué Denis Charvet, qui ne tolère pas ce genre de comportements de la part d'un club professionnel. Reste à savoir si ce coup de pression aura un effet, quel qu'il soit, pour l'OM en cette fin de saison cruciale pour les futures ambitions phocéennes.