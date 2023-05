Dembélé à l'OM, arnaque ou affaire en or

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura pas mal de pain sur la planche cet été lors du marché des transferts. Parmi les secteurs de jeu que Pablo Longoria veut renforcer : l'attaque.

En fonction de son classement final en Ligue 1, l'OM pourra ensuite débuter son intersaison et son mercato. Les ambitions phocéennes seront certainement grandes avant de disputer une compétition comme la Ligue des champions. Cependant, la réalité du marché est bien là, tout comme celle des finances de l'OM. Pablo Longoria devra encore une fois faire des choix forts et faire partir des joueurs importants qui ont une belle valeur marchande. Cependant, le président espagnol ne manque jamais d'idées pour renforcer son équipe et il devra se montrer habile afin de réaliser de belles affaires. Le marché des joueurs en fin de contrat est scruté de près. Et un joueur de l'OL plait apparemment beaucoup à l'OM.

Dembélé, une affaire en or pour l'OM ?

𝙎𝙊𝙐𝙉𝘿 𝙊𝙉 🔊



Le but de notre numéro 🔟 @dimpayet17, comme si vous étiez 🤯✨ #OMSCO pic.twitter.com/LXUn4bl2ix — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 15, 2023

Selon les informations de Sky Sports, via Florian Plettenberg, l'OM est intéressé par Moussa Dembélé, dont le contrat expirera en juin prochain. L'attaquant rhodanien est encore jeune (26 ans) et bénéficie d'une belle expérience au plus haut niveau. Il pourrait être un renfort de poids pour l'attaque marseillaise si le club doit jouer tous les tableaux la saison prochaine. Dans ce dossier, la concurrence s'annonce rude puisque Francfort a déjà entamé des discussions pour sa signature en cas de départ de Kolo Muani. En Italie, Naples surveille aussi son profil avec attention. Enfin, la Premier League n'a pas oublié Moussa Dembélé et de nombreux clubs insistent pour le récupérer. L'ancien du Celtic ne manquera pas de prétendants et le sait bien. A lui de ne pas se tromper, afin de relancer une carrière en chute libre depuis quelques mois.