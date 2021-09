Delort renie l’OM, le spectaculaire demi-tour

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Sur le départ à Montpellier, Andy Delort a fait le forcing pour changer d’air cet été.

L’attaquant estimait qu’il serait bon de rejoindre un club plus ambitieux, ce dont il a parfaitement le droit. Voyant l’OM à la recherche d’un avant-centre pour seconder Arek Milik, l’international algérien a clairement fait des appels du pied au club provençal. « Je n’ai jamais caché que j’étais un supporter de l’OM. Petit, j’allais au Vélodrome avec ma famille. J’aime ce club », avait déclaré Andy Delort il y a quelques temps, avant que son intérêt pour la formation marseillaise ne soit confirmé pendant ce mois d’août très agité. « Il est vraiment séduit par l’OM. Il est prêt à faire des efforts, car il a grandi dans le culte de ce club », expliquait ainsi de son côté Maxime Raynaud, journaliste au Midi Libre, quand le club phocéen négociait avec Montpellier pour essayer de boucler son transfert. Mais celui-ci ne s’est jamais fait, Pablo Longoria étant toujours tiraillé par des finances délicates à l’OM. Résultat, c’est Nice qui a mis le paquet pour le faire venir. Désormais sous le maillot des Aiglons, Andy Delort a pris la parole pour expliquer qu’il n’était pas si amoureux que cela de l’OM, mais qu’il s’agissait plutôt d’un héritage paternel.

C’est pas moi c’est mon père

« Je vais mettre les choses au clair et rectifier certaines choses. J’ai dit ça (que l’OM était son club de coeur, ndlr) car mon père était fan de l’OM quand j’étais petit. Il suivait ce club dans les années 90 et m’a souvent amené avec lui au stade. Aujourd’hui, ça n’a plus rien à voir, je suis un joueur professionnel, je joue en Ligue 1 contre eux. Pour en finir avec ce débat, je suis très fier de porter le maillot du Gym, je suis bien là, ça veut tout dire », a livré à Nice Matin un Andy Delort qui sait qu’il ne débute pas de la meilleure des façons avec cette réputation de joueur pro-marseillais. Mais s’il parvient à enchainer les buts avec Nice, il sera certainement vite pardonné par des supporters niçois qui ont tout de même l’OM en travers de la gorge. Cette saison plus que jamais.