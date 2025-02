De Zerbi se moque des fans, Dugarry exige des sifflets

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM a pris le meilleur sur l'OL au Stade Vélodrome. Mais les Phocéens sont loin d'avoir convaincu Christopher Dugarry.

L'OM a consolidé sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 après son succès au Stade Vélodrome face à l'OL ce dimanche soir. Les hommes de Roberto De Zerbi ont néanmoins eu beaucoup de mal en première période. L'Italien avait décidé au coup d'envoi de faire des choix forts, se privant notamment de numéro 9. La qualité de jeu aura été loin des espérances, notamment de celles de Christophe Dugarry...

De Zerbi, Dugarry ne comprend rien

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant l'entraineur italien de l'OM, difficilement compréhensible sur ses choix : « J’entendais les commentaires, dire que l’OM ne concède pas d’occasions, que l’OM maitrise… Heureusement qu’ils maitrisent, ils ont 10 joueurs défensifs. Par contre, ils ne proposent rien, ça ronronne avec le ballon. (...) On peut dire bravo De Zerbi pour les changements, mais mec, c’est toi qui crées le problème, et après tu amènes la solution en faisant rentrer enfin des attaquants, des mecs qui jouent à leur poste… Marseille, c’est ça ?! Aller chercher De Zerbi pour ça, acheter Gouiri 22 millions d'euros pour ça, pour proposer ça dans l’idée, dans la philosophie du jeu… Je trouve les supporters extrêmement gentils, pas de sifflets, rien, à la mi-temps… ». En tout cas, le soutien du public marseillais aura finalement poussé les joueurs à se dépasser pour aller chercher un succès très important contre Lyon. Si des choses sont encore à perfectionner à l'Olympique de Marseille, les résultats sont globalement au rendez-vous et fidèles aux attentes autour du club. Surtout que les nouvelles recrues hivernales pourraient améliorer les rendus très rapidement.