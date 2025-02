De Zerbi est cash, Pogba n’a pas sa place à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré les rumeurs ces derniers mois, l’Olympique de Marseille n’a pas jugé nécessaire de recruter Paul Pogba. La décision a notamment été prise par l’entraîneur Roberto De Zerbi qui s’interroge sur l’utilisation du milieu français.

Spécialiste des gros coups, l’Olympique de Marseille s’est étonnamment abstenu sur la piste Paul Pogba. Le milieu de terrain s’est retrouvé libre après la résiliation de son contrat à la Juventus Turin. « Mais il faut tenir compte des équilibres du groupe », s’est justifié le président Pablo Longoria sur RMC, dans un discours similaire à celui de son directeur sportif. « Si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore "fit", est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? », se demandait Medhi Benatia dans L’Equipe.

De Zerbi donne sa version

D’accord avec ses dirigeants, Roberto De Zerbi n’a pas non plus validé l’arrivée du Français. Mais de son côté, l’entraîneur marseillais parle d’un choix purement sportif. « Paul Pogba aurait menacé l’équilibre du vestiaire ? Non, l'équilibre du vestiaire, personne ne pourra le changer, a répondu l’Italien devant les médias. Tant que je serai entraîneur, personne ne viendra déséquilibrer mon vestiaire. Donc ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était de comprendre que Pogba est un très grand joueur. Mais il fallait aussi savoir où l'on pouvait l'utiliser. Une fois qu'il aurait retrouvé sa forme et qu'il serait en mesure de jouer, à quel rôle, à quel poste ? »

« Parce qu'il faut composer une équipe sur le terrain, et cela, c'est aussi une question de respect pour le joueur, mais aussi pour ses coéquipiers. Pour moi, plus il y a de champions, plus il y a de joueurs top, plus je suis heureux. Donc ce n'était pas une question d'équilibre du vestiaire. C'était une évaluation générale au final, et peut-être que cela changera, parce qu'on parle vraiment d'un super champion. Mais à l'heure actuelle, on a pris la décision en fonction de différents facteurs », a expliqué Roberto De Zerbi, qui ne se voyait pas modifier son onze pour Paul Pogba.