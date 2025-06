De Zerbi craque pour lui, cet international italien recale l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très intéressée par Leonardo Balerdi, la Juventus Turin dispose également de joueurs qui plaisent à l’OM. C’est le cas de Manuel Locatelli, mais l’international italien a repoussé les avances de Roberto De Zerbi.

Les discussions entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin risquent d’être nombreuses en cette période de mercato estival. A la demande de leur entraîneur Igor Tudor, les dirigeants turinois ont fait de Leonardo Balerdi l’une de leurs cibles principales en défense centrale. Un accord semble toutefois difficile à trouver, l’OM ayant posé les barbelés autour de l’international argentin, le considérant comme intransférable et impossible à remplacer. A moins d’une offre folle, l’ancien du Borussia Dortmund va donc rester.

La Juve met toutefois le paquet pour convaincre Marseille et a notamment proposé plusieurs de ses joueurs au club olympien pour tenter de trouver un accord. Les ailiers Nico González et Samuel Mbangula ont été proposés à l’OM, mais c’est sur un autre joueur de la Juventus Turin que Roberto De Zerbi a flashé. Selon la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur olympien a des vues sur Manuel Locatelli, milieu de terrain international italien ayant disputé 36 matchs avec la Juventus Turin cette saison. Le joueur est jugé totalement compatible avec la philosophie de Roberto De Zerbi, qui rêverait de l’associer à Adrien Rabiot et à Pierre-Emile Hojbjerg la saison prochaine en Provence.

Locatelli ne veut pas rejoindre l'OM

Le rêve du coach de l’OM a toutefois peu de chances de se réaliser. Car si on ignore la position de la Juve concernant Locatelli, le joueur n’est pas chaud du tout à l’idée de rallier la France. L’ancien de Sassuolo se sent bien à la Juve et malgré le changement d’entraîneur avec le départ de Thiago Motta et l’arrivée d’Igor Tudor, il souhaite rester chez les Bianconeri. Un refus qui va indirectement impacter le dossier Leonardo Balerdi, un échange avec un autre joueur semblant improbable. Sauf surprise, Locatelli va donc rester à la Juve tandis que le capitaine olympien a lui peu de chances de rejoindre Turin, à moins d’une offre folle défiant toute concurrence.