De Zerbi change tout, révolution à l'OM

En difficulté depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi est menacé par les recrutements de Benjamin Pavard et de Nayef Aguerd à l’OM. Roberto De Zerbi tient néanmoins à son capitaine et pourrait tenter un pari audacieux pour relancer l’international argentin de 26 ans.

Taulier de l’Olympique de Marseille depuis deux ans, Leonardo Balerdi vit un début de saison difficile. Fautif sur plusieurs buts lors des trois premières journées, le capitaine de l’OM est clairement dans le creux de la vague. Les prochaines semaines ne seront peut-être pas plus simples, car son club lui a désormais collé de sacrés concurrents avec les signatures lors du dernier jour du mercato de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard. Quid de Leonardo Balerdi après les arrivées de l’international marocain et du défenseur de l’équipe de France ? Beaucoup d’observateurs imaginent déjà l’ancien joueur du Borussia Dortmund sur le banc.

Leonardo Balerdi au milieu, l'idée folle

Roberto De Zerbi tient toutefois à son capitaine, crucial pour arracher la qualification en Ligue des Champions la saison dernière. C’est ainsi que selon La Provence, l’entraîneur de l’OM pourrait faire un choix à la fois surprenant mais aussi très audacieux pour tenter de relancer Balerdi, sans pour autant mettre ses nouvelles recrues sur le banc. « Leo en a vu d’autres, comme ce poste de milieu défensif où il fût formé jusqu’à ses 17 ans. Cela paraît lointain pour l’intéressé, qui se considère comme un central à part entière aujourd’hui. Mais cela pourrait être aussi une solution de repli. Le temps de panser ses plaies, si ce n’est mieux, dans un secteur orphelin de ses tauliers » explique notre confrère Tristan Rapaud, qui n’exclut pas de voir Leonardo Balerdi au milieu de terrain dans les semaines à venir.

L’idée n’est pas si folle, l’Argentin ayant déjà joué à ce poste et l’OM ayant perdu Valentin Rongier, Ismaël Bennacer et Adrien Rabiot dans ce secteur de jeu. Cela permettrait à Roberto De Zerbi d’aligner un joueur plus défensif au milieu, sans pour autant se priver de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard en défense centrale. Reste à voir comment l’international argentin réagirait si Roberto De Zerbi venait à mettre cette idée en application. Premiers éléments de réponse le 12 septembre prochain avec la réception du FC Lorient pour l’OM lors de la 4e journée de Ligue 1.