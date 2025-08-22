De Zerbi attend encore six recrues à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a évoqué l’affaire Rabiot mais pas uniquement. Le coach de l’OM a également parlé de la fin du mercato, avec de nombreuses arrivées encore attendues.

Le mercato estival a déjà été très mouvementé à l’Olympique de Marseille avec les signatures de CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang, Timothy Weah et Igor Paixao. Un mercato validé par Roberto De Zerbi, lequel a plusieurs fois exprimé sa satisfaction devant les recrues apportées par Medhi Benatia. Mais dans cette dernière ligne droite, l’entraîneur italien se tend, et estime que les cas Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont un peu changé les choses.

#OMPFC Roberto De Zerbi « On doit encore recruter 4 ou 5 joueurs dans ce Mercato peut-être 6 »@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/EgbHOHbs0F — Karim Attab (@karimattab1) August 22, 2025

La preuve, l’ancien entraîneur de Brighton a confié ce vendredi devant les médias à 24 heures de la réception du Paris FC qu’il attendait encore des renforts. Et on ne parle pas ici d’un ou deux joueurs pour compléter l’effectif. Roberto De Zerbi estime que l’OM a encore besoin d’une demi-équipe pour être compétitif la saison prochaine. « On doit encore recruter 4 ou 5 joueurs durant ce mercato. Peut-être 6 » a brièvement glissé l’entraîneur de l’OM, mettant par la même occasion une pression phénoménale à Medhi Benatia et à Pablo Longoria alors qu’il ne reste plus que dix jours de mercato.

Entre quatre et six recrues d'ici la fin du mercato ?

Les besoins identifiés par le club phocéen sont connus : un latéral gauche titulaire, un défenseur central pour épauler Balerdi, un voire deux milieux de terrain après le départ de Rabiot, une doublure à Greenwood et une doublure à Paixao. Des besoins indispensables selon Roberto De Zerbi alors que l’OM va disputer plus de 40 matchs cette saison avec la qualification en Ligue des Champions. Heureusement, de nombreux dossiers évoluent dans le bon sens au rayon des départs (Rowe, Ounahi), ce qui va permettre aux dirigeants phocéens de pouvoir accélérer pour offrir certains des renforts attendus avec impatience par le volcanique entraîneur italien de l’OM.