De Zerbi adore Bennacer, l’OM va le virer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Convaincant pour ses débuts avec l’Olympique de Marseille cet hiver, Ismaël Bennacer n’a pas confirmé par la suite. Ses pépins physiques l’ont empêché d’enchaîner les matchs et incitent le club phocéen à ne pas lever l’option d’achat de son prêt.

Cet été, le mercato de l’Olympique de Marseille ne consistera pas seulement à amener du sang neuf. L’autre objectif tout aussi important concerne la continuité de ses meilleurs éléments. Dans son entrejeu par exemple, le pensionnaire du Vélodrome devra se montrer convaincant pour retenir Adrien Rabiot, mais aussi pour prolonger Valentin Rongier dont le contrat expire en 2026.

Bennacer ne sera pas conservé

En revanche, le club phocéen fera beaucoup moins d’efforts en ce qui concerne Ismaël Bennacer. Au moment de son arrivée en prêt cet hiver, le milieu du Milan AC débarquait avec l’étiquette du gros coup. Ses premières prestations avaient d’ailleurs confirmé la tendance. Le renfort hivernal avait impressionné et semblait parti pour s’installer dans le onze marseillais. Mais très vite, ses pépins physiques sont réapparus. A force de fréquenter l’infirmerie, Ismaël Bennacer n’a débuté que 8 matchs avec l’Olympique de Marseille, pour 12 apparitions au total. Un bilan que Walid Acherchour juge insuffisant.

« Il n’a plus le coffre nécessaire pour tenir son rang, tranchait récemment le journaliste de RMC. Il ne peut pas enchaîner trois matchs de haut niveau depuis sa blessure à Milan. Je ne suis pas sûr qu’il soit fiable, il a été tué par ses blessures. » Manifestement, la direction olympienne est parvenue à la même conclusion. La presse italienne confirme la tendance évoquée ces dernières semaines et indique que les Marseillais ne devraient pas lever l’option d’achat de son prêt à 12 millions d’euros. Au-delà de ses blessures, et même si le coach Roberto De Zerbi apprécie son profil, l’international algérien dispose d’un salaire trop important pour un joueur régulièrement absent du onze. L’Olympique de Marseille va donc investir sur un profil plus sûr.