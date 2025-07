De Zerbi a trouvé la recrue surprise de l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM cherche activement un nouveau joueur offensif. Le club phocéen ne manque pas d'idées et pourrait trouver son bonheur avec un international équatorien qui évolue en Angleterre.

L'Olympique de Marseille ne manque pas de travail en ce début de marché des transferts estival. Les pensionnaires du Stade Vélodrome savent qu'ils devront avoir l'effectif le plus complet possible pour avoir une chance d'aller le plus loin la saison prochaine dans toutes les compétitions. L'OM veut boucler dans les prochaines heures la venue d'un nouveau joueur offensif. Roberto De Zerbi a notamment des vues sur un ailier gauche. La grande priorité des Phocéens est apparemment Igor Paixão. Mais son club, Feyenoord, demande près de 40 millions d'euros pour le laisser partir. Un montant jugé bien trop élevé par l'Olympique de Marseille. De ce fait, un autre joueur est dans les petits papiers de la direction phocéenne.

Sarmiento, la nouvelle idée de l'OM au mercato

Selon les informations de Diálogo Deportivo, Jeremy Sarmiento (23 ans - ailier gauche) est en effet un profil apprécié par Roberto De Zerbi. L'Italien a déjà travaillé avec l'international équatorien du côté de Brighton et le pense capable de bien s'intégrer au collectif de l'OM. Ce serait un coût bien moins onéreux pour la direction marseillaise. Brighton estime son joueur à quelque 7 millions d'euros. Il faut dire que Sarmiento a du mal à avoir la confiance de son club. Il sort notamment de trois prêts consécutifs. Le natif de Madrid reste un élément jeune et motivé à l'idée de s'imposer au plus haut niveau. Surtout que l'Olympique de Marseille aura la chance de disputer la prochaine Ligue des champions. A noter que Sarmiento possède aussi la nationalité espagnole et britannique. Il ne prendrait donc pas une place d'extracommunautaire à Marseille.