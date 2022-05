De l’OM à l’Arabie Saoudite, Nasser Larguet est excité

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après sa démission à l’Olympique de Marseille le mois dernier, Nasser Larguet ne manque pas de sollicitations. Celui qui dirigeait le centre de formation olympien depuis 2019 est notamment sollicité en Ligue 1 et en Arabie Saoudite, une destination qui ne le laisse pas insensible.

Trois ans après sa prise de fonction, Nasser Larguet a décidé de quitter l’Olympique de Marseille. Le club phocéen révélait sa démission le mois dernier via un communiqué publié sur son site officiel. « Le directeur du centre de formation, Nasser Larguet, a annoncé à ses équipes ce matin qu’il démissionnait de ses fonctions et quitterait le club dès la semaine prochaine pour "raisons personnelles " », écrivait le pensionnaire du Vélodrome, en lui souhaitant « le meilleur pour ses prochains projets professionnels ». Justement, le Marocain ne devrait pas tarder à rebondir.

✦ COMMUNIQUÉ OFFICIEL : Nasser Larguet va quitter le club dès la semaine prochaine pour "raisons personnelles".#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/UErTzEmVbQ — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) April 25, 2022

Interrogé par le journaliste Farid Rouas, l’ancien dirigeant du Stade Malherbe Caen a évoqué les pistes à sa disposition, avec une petite préférence pour une aventure dans un pays du Golfe. « Quand le club a communiqué sur mon départ, il y a eu trois ou quatre clubs français qui m'ont appelé, et aussi trois fédérations, a dévoilé Nasser Larguet. L'Arabie Saoudite en fait partie et il y a des discussions en cours. Une deuxième expérience de DTN (après le Maroc, ndlr), ce n'est pas pour me déplaire. Aller sur un projet avec un poste en tant que directeur technique national, pourquoi pas ? »

Le successeur de Larguet déjà trouvé ?

Pendant ce temps-là, l’Olympique de Marseille recherche activement son successeur. Le président Pablo Longoria étudierait plusieurs profils, dont celui du directeur du centre de formation d’un club historique en Liga, décrivait le journal L’Equipe. Puis le média espagnol Esport Base révélait le nom de Marco Otero, actuellement en poste au FC Valence, et qui avait lui-même recruté Pablo Longoria au club de Liga.