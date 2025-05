De Bruyne dit non à l'OM et embarque vers son futur club

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En marge des célébrations du titre de champion d'Italie, qui avaient lieu ce lundi à Naples, Aurelio de Laurentiis a confirmé l'arrivée imminente de Kevin de Bruyne. Annoncé comme un possible renfort de l'OM, l'international belge file en Serie A.

Le rêve de voir Kevin de Bruyne porter le maillot de l'Olympique de Marseille n'aura pas duré très longtemps. En fin de contrat avec Manchester City, et alors qu'il avait été annoncé au Chicago Fire, le joueur belge a finalement décidé de prolonger sa carrière en Europe et au plus haut niveau. Depuis une semaine, la rumeur faisait de De Bruyne une cible possible pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, ce dernier ayant confirmé que l'OM visait des joueurs en fin de contrat afin de se renforcer pour la Ligue des champions. Mais ce lundi, du côté de Naples, le propriétaire du Napoli a confirmé que la signature du joueur de 33 ans était imminente, Aurelio De Laurentiis n'ayant visiblement plus aucun doute dans ce dossier, même s'il ne s'enflamme pas trop.

De Bruyne et sa famille attendus à Naples

Aurelio #DeLaurentiis a @RaiDue: “Alzerà anche #DeBruyne la coppa? Probabilmente sì. So che dovrebbe aver già comprato una bellissima villa. Questa mattina mi sono collegato con lui, la moglie e il figlio, è stata una bellissima visione: un triplete fantastico.” #Napoli pic.twitter.com/CrZ3HPC0B1 — Napoli Report (@Napoli_Report) May 26, 2025

Répondant en direct à la Rai, alors que l'équipe de Naples fête ce lundi son titre de champion d'Italie, le propriétaire du club de la capitale de Campanie a affiché une confiance absolue dans ce dossier qui excite déjà tous les tifosi napolitains. « On m'a dit qu'il avait déjà acheté une belle villa. Ce matin, j’ai parlé à Kevin de Bruyne, sa femme, son enfant, c’était magnifique. Si c’est une affaire conclue ? Tant que les contrats ne sont pas signés, nous devons être prudents », a cependant précisé Aurelio De Laurentiis, qui connaît bien le football et ne veut pas crier victoire trop rapidement, même si ce dossier semble tout de même bien engagé pour les champions d'Italie.