DAZN avocat de l'OM dans la crise

Par Corentin Facy

Les réactions se multiplient depuis samedi soir pour condamner le pétage de câble de Pablo Longoria à Auxerre. Mais le patron de l’OM a reçu le soutien inattendu de DAZN, diffuseur principal de la Ligue 1.

Frustré depuis un moment sur les décisions arbitrales, Pablo Longoria a littéralement explosé samedi soir à Auxerre. En furie après le carton rouge à l’encontre de Cornelius et le potentiel penalty oublié sur Merlin, le président de l’OM a laissé éclater toute sa rage. Des mots forts sont sortis de sa bouche, et celui de « corruption » a mis toute la Ligue 1 sous le choc, dont les arbitres, qui se sont réunis en visio dimanche pour décider de porter plaindre pour diffamation contre le président de l’Olympique de Marseille.

Le tourbillon médiatique est terrible pour le dirigeant espagnol, qui a peu de soutiens depuis son craquage total à l’Abbé Deschamps, en dehors bien sûr des supporters de l’OM. Mais dans l’émission « Dans la zone » diffusée après le match entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain dimanche soir, DAZN a publié une vidéo résumant toutes les erreurs d’arbitrage subies par l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Et le dossier est lourd, ce qui explique en partie l’agacement, pour ne pas dire plus, de Medhi Benatia ou encore de Pablo Longoria ces dernières semaines.

L'OM lésé par l'arbitrage, DAZN en remet une couche

Dans le camp des dirigeants marseillais, on appréciera sans doute de voir le diffuseur principal de la Ligue 1 prendre un peu de recul en résumant tout ce qu’il s’est passé depuis le mois d’août au niveau arbitral pour expliquer comment l’OM en est arrivé à ce niveau de colère et de méfiance. « Une dinguerie cette compilation. La pire saison de l'OM avec l'arbitrage. Un acharnement », « Ils en ont oublié la moitié c’est dire » ou encore « Il en manque c'est ça le pire » peut-on lire de la part des supporters marseillais, qui apprécient de voir DAZN publier cette vidéo mais qui estiment que la situation est encore pire que décrite par le diffuseur de la Ligue 1. A Marseille, dirigeants et supporters sont donc unis dans un combat qui semble prendre une ampleur assez dingue.