Daviz Luiz à Marseille, le dernier coup signé Longoria ?

Même si le mercato est terminé, l'Olympique de Marseille cherche à faire signer David Luiz affirme la presse sportive brésilienne. Libre, le défenseur brésilien peut en effet s'engager où il le souhaite.

Tandis que l’Olympique de Marseille a réussi à convaincre la DNCG de lui donner le feu vert pour recruter Amine Harit, Pablo Longoria aurait-il encore un atout dans la manche ? Même si cela semble assez étonnant, d’autant que l’OM doit donner ce jeudi sa liste de joueurs pour disputer l’Europa League, plusieurs médias brésiliens affirment que le club phocéen a renoué des contacts avec l’entourage de David Luiz. Libre depuis la fin de son contrat avec Arsenal, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain avait déjà été évoqué du côté de Marseille, puisqu’au début de l’été Jorge Sampaoli l’avait rencontré lors d’un séjour au Brésil. Mais depuis, l’idée même de voir David Luiz à l’OM ne paraissait plus du tout d’actualité, le joueur de 34 ans ayant un appétit financier assez féroce.

On ne parlait donc plus de David Luiz depuis des semaines, mais ces dernières heures, les médias sportifs brésiliens font état d’une reprise des contacts entre Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille. « Selon les représentants de David Luiz, le club français a présenté une proposition », explique notamment Goal Brésil, qui précise cependant que dans l’entourage de Jorge Sampaoli on confirme que si l’entraîneur de l’OM voit dans David Luiz un bon renfort, aucune proposition n’a été faite pour l’instant. De son côté, GloboEsporte indique qu'outre Marseille, le Sporting serait également intéressé par l'expérimenté défenseur. Mais comme l'indique Le Phocéen, tout cela semble tout de même étrange dans la mesure où David Luiz ne jouera pas bénévolement à l'OM ou ailleurs, et que si le dossier Amine Harit a été compliqué à finaliser, celui David Luiz le serait encore plus.