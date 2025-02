David et Boscagli, l’OM veut frapper très fort

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a déjà identifié ses deux cibles prioritaires pour le prochain mercato estival. Le club phocéen veut frapper fort et cible Jonathan David en attaque ainsi qu’Olivier Boscagli en défense.

Le mercato hivernal risque d’être encore agité à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a déjà accueilli Luiz Felipe et Amine Gouiri, et ne s’interdit pas de renforcer encore l’effectif de Roberto De Zerbi. Le coach italien aimerait notamment voir débarquer un défenseur polyvalent et un milieu de terrain. Medhi Benatia et Pablo Longoria sont sur le coup mais en parallèle, les deux hommes commencent à explorer les pistes de l’été prochain. Selon le compte insider La Tribune OM, le board marseillais est à pied d’oeuvre afin d’offrir à son entraîneur un effectif de gala l’an prochain, avec une potentielle qualification en Ligue des Champions. En attaque, un nom revient en boucle, celui de Jonathan David.

L'OM cible David et Boscagli pour l'été prochain

L’attaquant du LOSC est en fin de contrat avec les Dogues et sera donc libre à la fin de la saison. Une opportunité trop belle pour ne pas bondir dessus aux yeux de Pablo Longoria, qui rêve de faire venir l’attaquant canadien de 25 ans. Dans le secteur défensif, un autre joueur dont le contrat arrive à expiration en juin prochain a retenu l’attention des décideurs marseillais en la personne d’Olivier Boscagli. Véritable référence à son poste aux Pays-Bas depuis son arrivée au PSV Eindhoven il y a maintenant six ans, le natif de Monaco a un profil très apprécié par Roberto De Zerbi.

Rapide, polyvalent, gaucher et fort dans le duel, l’ancien Niçois coche toutes les cases pour combler l’entraîneur olympien. L’OM a donc identifié deux potentielles recrues qui seront en fin de contrat pour l’été prochain. Il faudra maintenant être costaud pour battre la concurrence car David et Boscagli sont très suivis un peu partout en Europe selon notre confrère. Mais en cas de qualification en Ligue des Champions, Marseille aura de sérieux arguments à faire valoir et on peut compter sur Medhi Benatia et Pablo Longoria afin de se montrer persuasifs afin d'enrôler deux joueurs qui amélioreraient indiscutablement la qualité de l’effectif.