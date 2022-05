Daniel Riolo attaque Kamara, clash sur son départ de l’OM

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara s’est officiellement engagé pour cinq ans en faveur d’Aston Villa.

Le choix de Boubacar Kamara a surpris tout le monde à Marseille. Et pour cause, l’OM s’est qualifié samedi soir pour la Ligue des Champions et le néo-international français a fait le choix très surprenant de s’engager en faveur du 14e de la Premier League. La décision de Boubacar Kamara parait d’autant plus stupéfiante que son nom avait été associé au Milan AC, à l’Inter Milan ou encore à l’Atlético de Madrid. Selon les informations recueillies par Daniel Riolo, les Colchoneros étaient très chauds sur le dossier Boubacar Kamara au point que le directeur sportif espagnol José Luis Caminero s'est rendu au domicile du joueur de l’Olympique de Marseille durant la saison. Mais à en croire le consultant de RMC, ce rendez-vous a servi de déclic à l’Atlético de Madrid, qui a compris à cette occasion qu’il ne recruterait pas Boubacar Kamara.

Riolo dévoile la rencontre entre Kamara et l'Atlético

« Kamara a failli aller à l’Atlético. Je vais vous raconter une petite histoire, l’Atlético s’est intéressé à lui à un moment dans la saison, ce qui aurait été un choix très bon pour lui de se retrouver dans un tel club. L’Atlético s’est tellement intéressé à lui qu’ils ont dépêché leur directeur sportif qui a pris rendez-vous avec Kamara. Le directeur sportif de l’Atlético de Madrid n’est pas très connu en France donc ils ont convenu de se voir directement chez Kamara. Il est venu, il a sonné la porte et là Kamara l’a accueilli en short, pieds nus et quand le directeur sportif de l’Atlético a passé la porte il savait directement que jamais Kamara ne signerait à Madrid. On accueille pas un directeur sportif dans cette tenue. Le directeur sportif a discuté, il est reparti et il a dit qu’il ne recruterait jamais un mec pareil » a dévoilé le journaliste de l’After Foot, pour qui cette rencontre a été décisive dans le dossier Boubacar Kamara du côté de l’Atlético de Madrid.

Kamara jure que la vérité finira par arriver

Une version rapidement démentie par Boubacar Kamara, lequel a posté un message très clair sur son compte Instagram après les révélations de Daniel Riolo. « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver ! » a publié sur son compte Twitter le nouveau milieu défensif de l’Equipe de France et d’Aston Villa. Sur son compte Instagram, Boubacar Kamara a par ailleurs pris le temps de remercier les supporters de l’Olympique de Marseille pour toutes ces années. « Je ne sais pas s'il existe une belle façon de dire au revoir. Mais je ne pouvais pas gâcher l’ambiance de cette précieuse victoire et qualification en C1. Cela a été le travail d’une saison, pour tous mes coéquipiers, mon coach et son staff ainsi qu’à vous supporters « le 12e homme » avec votre soutien indéfectible, toujours là à nous pousser quoi qu’il arrive. Alors maintenant je peux vous dire un immense MERCI et vous souhaite le meilleur. L’histoire aurait pu être différente. Mais le temps rétablira des vérités… » a en outre publié Boubacar Kamara, formé à l’OM et qui va donc découvrir une autre culture et un autre championnat en signant à Aston Villa en Angleterre.