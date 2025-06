Daniel Riolo alerte l'OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En discussions avec l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot n’a pas encore annoncé sa décision. Le milieu de terrain semble plutôt se diriger vers une prolongation de contrat. Mais des sources contactées par Daniel Riolo évoquent un forcing du Marseillais pour signer au Milan AC.

Rien n’est encore officiel en ce qui concerne Adrien Rabiot. Mercredi soir, Foot Mercato annonçait que le milieu de terrain avait décidé de rester à l’Olympique de Marseille. Mais mieux vaut attendre la confirmation, surtout après l’étrange déclaration de l’international français qui rappelait son attachement à son ancien coach à la Juventus Turin Massimiliano Allegro, récemment nommé par le Milan AC. « S’il m’appelle, je serai toujours disponible pour lui parler », a lâché le Duc en plein forcing pour repartir en Italie selon certaines sources consultées par Daniel Riolo.

🔵⚪Qu'en est-il du cas Rabiot ? Va-t-il prolonger ?



🎙️ @DanielRiolo a du mal à lire dans le jeu des négociations, différentes sources se contredisent : "Moi j'ai envie de croire l'OM." pic.twitter.com/IXv25QrxlC — After Foot RMC (@AfterRMC) June 11, 2025

« Il n’a pas encore prolongé. A Marseille, on est confiant, on dit qu’il n’y a pas de problème, qu’il va rester à Marseille, a relayé le journaliste de RMC. Avec les agents, en matière de transferts, tu crois ou tu ne crois pas. Rabiot, on sait qu'il a une très bonne relation avec Max Allegri qui est redevenu l'entraîneur de Milan. En gros, ils se kiffent. Et la première "info", c'est que Rabiot téléphone très souvent à Max Allegri parce qu'il veut aller à Milan. Mais Milan a des vues sur un autre milieu de terrain, pas sûr qu'ils veuillent le prendre. Dans les entourages, en gros, on me dit que Max l'aime beaucoup, que Rabiot a très envie de revenir pour bosser avec lui. »

L'OM serein

Ce n’est pourtant pas la version donnée par le club phocéen à Daniel Riolo. « Je change de balcon, je me mets à celui de l'OM. Et là c'est Max Allegri qui harcèle Rabiot et qui veut absolument le récupérer parce qu'ils s'entendent super bien, a poursuivi le membre de l’After. Le harcèlement est dans le sens de Milan et d'Allegri qui veulent récupérer Rabiot. Qui croire ? Moi j'ai envie de croire l'OM parce qu'à l'OM on ne m'a jamais menti. » Quoi qu'il soit, les dirigeants marseillais ont tout intérêt à prolonger le contrat d'Adrien Rabiot le plus vite possible.