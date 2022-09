D'Arsenal à l'OM, Nuno Tavares est choqué

Dans : OM.

L'OM reçoit le LOSC ce samedi soir en Ligue 1. Un gros test pour les Phocéens et Nuno Tavares, décevants sur la pelouse de Tottenham en milieu de semaine.

Igor Tudor et ses troupes sont tombés sur un os cette semaine pour leur entrée en lice en Ligue des champions sur la pelouse de Tottenham. Malgré de belles choses affichées en première période, l'OM a ensuite flanché, pas aidé par le carton rouge donné à Chancel Mbemba en début de seconde période. En feu depuis son arrivée en prêt en provenance d'Arsenal il y a quelques semaines, Nuno Tavares a été moins en vue du côté de Londres. Moins tranchant et maladroit dans la conservation du ballon, le Portugais reste néanmoins une belle satisfaction pour l'OM et ses supporters. Déjà auteur de 3 buts en 7 rencontres disputées avec les Phocéens toutes compétitions confondues, le latéral gauche vient d'ailleurs d'obtenir la distinction du plus beau but du mois d'août. De quoi le rendre heureux et satisfait.

L'OM, Tavares n'avait jamais ressenti ça

Dans une interview donnée au média officiel de l'OM, Tavares a en effet fait part de son bonheur, lui qui vit un début de saison prolifique. Il a également tenu à souligner l'importance des fans : « C'était génial car c'était mon premier but et je n'ai pas eu à attendre longtemps. C'est top de débuter comme ça. Depuis que je joue au foot, c'est mon meilleur début de saison et j'espère vraiment continuer comme ça. J'ai ressenti une atmosphère spéciale dès le début du match et ça m'a donné très envie de marquer dans ce stade. C'est incroyable car ils n'arrêtent jamais de chanter ». Une ambiance qui change de l'Emirates Stadium d'Arsenal, où la ferveur est parfois beaucoup plus feutrée. De quoi faire plaisir aux fans de l'Olympique de Marseille, qui donneront encore de la voix ce samedi soir lors de la réception de Lille au Stade Vélodrome. Une rencontre que pourrait disputer Nuno Tavares. En tête de Ligue 1 avec le PSG et le RC Lens, l'OM va devoir continuer sa belle série malgré l'enchaînement des rencontres de haut niveau.