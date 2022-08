Cristiano Ronaldo à l'OM, Marseille travaille en secret

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

D'abord une fantaisie de supporter, l'idée d'un transfert de Cristiano Ronaldo à l'OM a fait son chemin jusque dans les bureaux de la direction marseillaise. Une opération onéreuse mais qui peut rapporter de l'argent au club, Pablo Longoria étudie le sujet avec minutie.

Si le football était aussi simple que dans les jeux vidéos, un transfert ne ferait pas de doute aujourd'hui. Celui de Cristiano Ronaldo du côté de l'OM. Les ingrédients sont pourtant réunis. Un club ambitieux à la recherche d'une grande star pour affronter la Ligue des champions et le PSG. Un joueur ayant besoin de disputer la C1 mais sans solution, ni club pour le moment. Un public bouillant prêt à adopter chez lui l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Ajouter à cela, l'opposition Cristiano Ronaldo-Lionel Messi en Ligue 1 et on a là les ingrédients du coup du siècle.

Longoria évalue les recettes potentielles liées à CR7

Malheureusement, le cynisme du football de 2022 rapplique vite fait, bien fait. Avec son salaire monstrueux, Ronaldo est bien au-dessus des moyens d'un club marseillais déjà très attentif à son train de vie. Autant dire que ça peut en rester là, à moins que Pablo Longoria ne sorte un lapin de son chapeau. Connu pour son intelligence dans le recrutement et pour ses montages financiers complexes, le président de l'OM se creuse la tête pour réussir l'impossible. C'est que rapporte Jean-Charles de Bono, ancien joueur et consultant d'OM TV qui travaille désormais sur un site spécialisé.

« Il y a plusieurs raisons qui me font penser que Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre l’OM. On sait tous que le joueur a un salaire énorme. Aujourd’hui, au sein du club, il y a une étude qui est faite pour voir ce que pourrait apporter Ronaldo au club financièrement. Cela a notamment été le cas avec Messi lorsqu’il a signé au PSG. La direction s’est mis dans l’idée d’étudier quel serait l’impact d’une arrivée de Ronaldo à Marseille. Il y aurait des sponsors qui viendraient d’un peu partout dans le monde, cela aurait des retombées financières en plus pour le club. Il y a aussi la vente des maillots. L’OM vendrait encore plus de maillots dans le monde entier. Lorsque Messi est arrivé à Paris, son transfert a été amortie en deux mois. Quand il est arrivé, plusieurs nouveaux sponsors ont investi dans le club. Ça peut être le même cas à Marseille. Aujourd’hui je pense que l’OM s’est mis dans la tête d’étudier le marketing de Ronaldo. Tous les supporters aimeraient voir Ronaldo avec le maillot de l’OM. Ça me fait garder espoir. Si la direction calcule bien son coup, ils peuvent amortir son transfert assez rapidement », a confié le journaliste de Football club de Marseille.

Une vision séduisante des choses mais, en cas d'imprévu, le crash financier ne sera pas loin. A moins que l'idée ne plaise aussi à Frank McCourt. De son côté, La Provence reste accrochée à sa version, celle diffusée la semaine passée sur RMC, à savoir que l'OM ne pense pas du tout à Cristiano Ronaldo et n'y a jamais pensé. Le média régionale faisant même un parallèle avec la fameuse vente de l'OM qui ne s'est toujours pas concrétisées malgré les annonces récurrentes sur ce sujet. Le mercato se finissant pile poil dans une semaine, le suspense ne va pas durer très longtemps.