Cristiano Ronaldo à l’OM, un mensonge qui gâche tout

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, Basile Boli a lâché une véritable bombe au sujet d’une éventuelle signature de Cristiano Ronaldo à l’OM.

A la surprise générale, l’un des ambassadeurs de l’Olympique de Marseille a ouvert la porte à une signature de Cristiano Ronaldo dans la cité phocéenne sur New World Sport. « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir, il aurait pu rapporter quelque chose pour le championnat de France. C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé, je pense que dans un championnat de France, il a de quoi donner encore des frissons » avait lancé l’ex-défenseur de l’Olympique de Marseille, surprenant ainsi tous les supporters du club phocéen et tous les suiveurs du mercato. Actuellement libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo est plus proche de s’engager avec Al-Nassr en Arabie Saoudite que de rallier la Ligue 1.

Basile Boli taclé par le clan Ronaldo

Et à priori, il n’y a aucune chance qu’une signature de Cristiano Ronaldo à l’OM voit le jour. Interrogé par Le 10 Sport, un proche de la star portugaise a formellement démenti les affirmations de Basile Boli. « C’est totalement bidon. Boli raconte n’importe quoi. Il n’y a jamais eu de discussion. Et je ne pense pas qu’il y en aura » a lancé un proche de Cristiano Ronaldo, pour qui il est clair et net que CR7 n’a jamais été en pourparlers avec l’Olympique de Marseille. Cela paraissait également très étonnant quand on se souvient de la manière avec laquelle Pablo Longoria s’est agacé il y a six mois lorsque le nom de Cristiano Ronaldo lui venait aux oreilles. « La rumeur Cristiano Ronaldo ? Non, elle n'a jamais été dans les tuyaux. On a un projet sportif où on utilise l'argent qu'il y a à disposition pour chercher de s'améliorer. On ne peut pas construire une équipe autour d'un seul joueur » avait poliment rappelé Pablo Longoria début septembre. Un discours de sagesse qui rappelait qu’il était impossible de voir Cristiano Ronaldo et son salaire en or massif débarquer à Marseille.