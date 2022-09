Cristiano Ronaldo à l'OM, le vestiaire aurait explosé !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au cours de l’été, la folle rumeur Cristiano Ronaldo à l’OM a agité les réseaux sociaux. Mais le Portugais n’a jamais été une piste de Pablo Longoria.

Dès la reprise de l’entraînement de Manchester United, Cristiano Ronaldo a exprimé le désir de quitter les Red Devils cet été. L’international portugais a fait des pieds et des mains pour forcer son départ afin de rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions, ce qu’il n’a pas obtenu. Dans les ultimes jours du mercato estival, la rumeur d’un transfert de Cristiano Ronaldo vers l’Olympique de Marseille a enflammé les réseaux sociaux et une partie des supporters phocéens, dont la majorité ont toutefois pris cette rumeur avec second degré. Dans une interview accordée à Canal +, le président olympien Pablo Longoria est une nouvelle fois revenu sur la rumeur Cristiano Ronaldo. Et pour le dirigeant espagnol de l’OM, il est clair et net qu’il n’a jamais été question pour Marseille d’investir sur Cristiano Ronaldo.

Longoria confirme qu'il n'a pas tenté Ronaldo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« La rumeur Cristiano Ronaldo ? Non, elle n'a jamais été dans les tuyaux. On a un projet sportif où on utilise l'argent qu'il y a à disposition pour chercher de s'améliorer. On ne peut pas construire une équipe autour d'un seul joueur. Avoir des différences de salaires dans un vestiaire, ce n'est jamais positif » a commenté Pablo Longoria, lequel a été très actif cet été lors du mercato en recrutant douze nouveaux joueurs à l’Olympique de Marseille, mais qui n’avait clairement pas les moyens financiers pour attirer en Provence un joueur tel que Cristiano Ronaldo. Finalement, ce n’est pas si grave pour Marseille, qui a tout de même vibré cet été avec la signature d’Alexis Sanchez en provenance de l’Inter Milan. Une enflammade plutôt légitime au vu du début de saison étincelant du Chilien, qui a déjà marqué trois fois en Ligue 1. Néanmoins, cela s'est vu mercredi soir à Londres, il manquait clairement un attaquant de qualité à l'OM pour faire quelque chose à Tottenham.