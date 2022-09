Coup dur pour Longoria, l'OM peut dire adieu à 12 ME

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a vécu un dernier mercato estival mouvementé. Les dirigeants phocéens devaient notamment vendre ou prêter certains joueurs devenus indésirables sur la Canebière.

A Marseille, les périodes de mercato sont toujours très attendues. Les fans ont des exigences élevées et veulent voir les meilleurs joueurs possibles débarquer à l'OM. Mais la réalité économique est parfois cruelle avec les amoureux du club phocéen. Ces derniers mois, Pablo Longoria a surtout essayé d'alléger la masse salariale et débloquer de la place pour se mettre dans les clous de la DNCG mais aussi du fair-play financier. Lors du dernier mercato estival, le président de l'OM était au four et au moulin pour dégraisser l'effectif marseillais. De nombreux joueurs ont quitté l'OM. La plupart en prêts. Nemanja Radonjic (Torino) a une option d'achat automatique de 2 millions d'euros, Luis Henrique (Botafogo) une option d'achat de 8 millions d'euros quasiment obligatoire et Kevin Strootman (Genoa) verra son contrat à l'OM expirer en juin 2023.

Un coup dur à venir pour Longoria à l'OM

💬P.Longoria sur la prolongation de Rongier :



«Au niveau du club c’est une grande nouvelle. Au niveau football, c’est un joueur très performant. C’est un joueur important pour le groupe, pour le vestiaire. Il a toutes les valeurs que l’on veut mettre en place dans notre projet» pic.twitter.com/AVIIxOpnYd — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) September 21, 2022

Si le futur de ces joueurs est donc plus ou moins réglé, ce n'est pas le cas de Pol Lirola et de Konrad de la Fuente. Le premier cité est en prêt avec option d'achat (8 millions d'euros) à Elche et le second est parti en prêt avec option d'achat (4 millions) à l'Olympiakos. Et selon Le Phocéen, peu de chances qu'Elche et l'Olympiakos lèvent les options d'achat des deux joueurs. Les prix fixés sont trop élevés pour le club espagnol et grec. Pas forcément une bonne nouvelle pour l'OM, qui cherche à faire rentrer de l'argent dans ses caisses. La belle surprise pourrait venir d'Arkadiusz Milik, prêté à la Juve. Le Polonais a une option d'achat fixée à 9 millions d'euros. Les Piémontais n'écartent pas la possibilité de la lever, alors que Milik donne satisfaction à Turin depuis son arrivée cet été.