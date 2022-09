Coup de poker à Nice, l’OM menace de bloquer Dieng

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Au terme d’une journée riche en rebondissements, Bamba Dieng devait boucler son transfert à l’OGC Nice jeudi. Mais l’attaquant de l’Olympique de Marseille a échoué à la visite médicale. En cause, un problème au genou dont le Gym se sert pour renégocier. De quoi provoquer la colère des dirigeants marseillais.

Le feuilleton Bamba Dieng n’est pas terminé. Malgré l’échec à la visite médicale jeudi, l’OGC Nice espère toujours finaliser le transfert. De nouveaux examens étaient prévus ce vendredi pour l’attaquant marseillais dont le genou inquiète le président du Gym Jean-Pierre Rivère. « Dieng, ça n’a pas pu se réaliser comme on le souhaitait, a confirmé le dirigeant. Aujourd’hui, on regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente. C’est toujours désolant quand ça se passe comme ça, ne serait-ce que pour le joueur. »

#LeJourlepluslong

8h Bamba Dieng à l'OM

10h Bamba Dieng à Lorient

13h Bamba Dieng à Leeds

17h Bamba Dieng à Nice

23h Bamba Dieng à l'OM — Karim Attab (@karimattab1) September 1, 2022

« On avait le souhait d’avoir l’opportunité de le prendre. Le sujet sur ce joueur a souvent été évoqué chez nous. Voilà, ça n’a pas pu se faire comme on le souhaitait, a poursuivi Jean-Pierre Rivère. On regarde si on peut le faire un peu différemment, voilà. Je ne peux pas en dire plus. » Pour le président de Nice, « différemment » signifie en réalité avec des termes renégociés pour le transfert. En effet, RMC indique que le Gym souhaite revoir le montant de l’opération à la baisse. Le club azuréen estime que l’Olympique de Marseille doit diminuer ses exigences à cause de l’état du genou de l’attaquant.

L'OM s'agace

Mais du côté phocéen, on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Le vice-champion de France connaît la gravité de la blessure de Bamba Dieng. Et pour les Marseillais, il ne s’agit que d’un problème bénin. C’est pourquoi l’Olympique de Marseille s’agace après la demande du Gym. Le président Pablo Longoria refuse de renégocier et a même lancé un avertissement : soit l’OGCN accepte de recruter le Sénégalais aux conditions fixées, soit le transfert est tout simplement annulé. La partie de poker est lancée.