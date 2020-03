Coronavirus : Les supporters de l'OM à fond derrière le Professeur Raoult

Dans : OM.

Les supporters de l'OM ont apposé une banderole de soutien au Professeur Raoult, qui a réussi à faire adopter par le gouvernement son traitement contre le Coronavirus.

C’est une passe d’armes assez surréaliste qui se déroule en France depuis quelques jours. Un professeur établi à Marseille assure avoir trouvé un possible remède pour contrer le Coronavirus. Le professeur Didier Raoult demande aux soignants d’utiliser de l’hydroxychloridine, dérivé d’un médicament qui traite le paludisme, pour soigner les malades sévèrement atteints par le Coronavirus. Le monde médical et le gouvernement ont dans un premier temps fait la sourde oreille à ces travaux, réalisés à petite échelle sur Marseille, avant de céder sous la pression plus populaire que scientifique. Le Ministre de la Santé vient d’autoriser par un décret la prescription de cette molécule pour traiter les patients hospitalisés avec décision médicale. Une reconnaissance pour le Professeur Raoult, dont l’esprit d’initiative et les efforts sont salués dans tout Marseille. Il a d’ailleurs mis à disposition son Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection pour aider au dépistage plus massif du virus, ce qui explique les longues files d’attente devant ce lieu ces derniers jours. En tout cas, il peut compter sur le soutien des supporters de l’OM, qui voient déjà en lui le sauveur.

[Covid-19] #Marseille, le monde avec le professeur Raoult !

Énorme banderole déployée devant @IHU_Marseille pic.twitter.com/kRLpM4mtCc — David Coquille (@DavidLaMars) 27 mars 2020

« Marseille et le monde avec le Professeur Raoult », ont fait savoir les South Winners 1987, qui comme beaucoup de Marseillais, ne cachent pas leur fierté de voir un chercheur de leur région avoir peut-être fait une avancée décisive. Surtout que ces derniers jours, entre les doutes sur le Professeur Raoult au sein des autorités médicales et politiques à Paris, et le soutien très vif et populaire venu du Sud, le débat a quasiment tourné autour d’un match entre le PSG et l’OM. L’issue avec l’autorisation de prescrire ce médicament aux malades est donc doublement saluée et appréciée par les fans de l’OM.