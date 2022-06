Contact établi, un flop de l’OM sur le départ

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté par Pablo Longoria il y a deux ans, Luis Henrique n’est jamais parvenu à s’imposer du côté de l’OM.

L’attaquant brésilien de 20 ans n’a pas convaincu André Villas-Boas, pas plus que Jorge Sampaoli au cours des deux dernières années. Zappé de la liste de l’entraîneur argentin pour la phase finale de l’Europa Conférence League lors de la seconde partie de saison, Luis Henrique semble plus que jamais invité à faire ses valises. Un départ semble de plus en plus probable et à la surprise générale, l’ex-attaquant de Botafogo a la cote sur le marché des transferts. Un constat notamment valable en Italie, où Luis Henrique plaît à plusieurs formations. La Lazio Rome de Maurizio Sarri a manifesté un timide intérêt sans pour autant faire de Luis Henrique sa priorité pour le moment. Selon les informations de Tuttosport, c’est le Torino qui pourrait dégainer le premier avec une proposition pour Luis Henrique.

Luis Henrique vers le Torino, ça discute

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

Le journal italien confirme que le contact est établi entre les différentes parties dans le but de trouver le meilleur accord possible au sujet de Luis Henrique. Plusieurs options sont sur la table pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille : un transfert sec ou un prêt avec ou sans option d’achat. Selon toute vraisemblance, Pablo Longoria devrait tenter de faire inclure une option d’achat en cas de prêt de Luis Henrique, car Marseille ne semble plus vraiment croire en lui. Au contraire, le président de l’OM verrait d’un très bon œil de récupérer une partie de la somme investie il y a deux ans pour recruter Luis Henrique en provenance de Botafogo. A l’époque, le club phocéen avait tout de même dépensé une somme avoisinant 8 millions d’euros pour recruter Luis Henrique. Un investissement raté pour Pablo Longoria, qui était directeur sportif de l’OM à cette époque et qui heureusement, ne s’est plus beaucoup trompé depuis ce flop.