Complot contre l’OM, L’Equipe du Soir se déchire

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Mécontent de la désignation de l'arbitre Jérémy Stinat pour son match à Auxerre samedi, l’Olympique de Marseille a écrit à la Direction de l’Arbitrage. Cette nouvelle plainte marseillaise a provoqué un vif échange entre deux chroniqueurs de la chaîne L’Equipe.

L’Olympique de Marseille se serait bien passé de ces retrouvailles. A l’origine de l’exclusion de Medhi Benatia lors du match de Coupe de France contre Lille (1-1, 3-4 tab) le 14 janvier dernier, l'arbitre Jérémy Stinat sera au sifflet à l’Abbé Deschamps samedi. Le club phocéen, irrité, s’est empressé d’écrire à la Direction de l’Arbitrage. Une initiative totalement validée par Ludovic Obraniak.

Le clash Obraniak-Tarrago

« L'arbitrage ne peut pas avoir l'intelligence de se dire "on évite monsieur Stinat pour ce match-là ?" Y a-t-il un pilote dans l'avion à la Direction de l'Arbitrage ? Il y a un truc en cours avec monsieur Stinat, protégez-le et ne l'envoyez pas au feu, a réagi le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Ça n'a aucun sens ni pour monsieur Stinat, ni pour les Marseillais. » Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Sébastien Tarrago n’était pas du même avis et juge la communication olympienne lassante. « Il y a d'autres choses qui deviennent lassantes », lui a répondu l’ancien Lillois avant de développer sa théorie.

De plus en plus de voix pour dénoncer l'arbitrage et les décisions défavorables envers l'OM.

Personne n'est dupe.#OM pic.twitter.com/S2pppeyfo6 — Jomasque (@jomasque) February 19, 2025

« Si l'OM est défavorisé par l'arbitrage ? Moi je trouve qu'il y a des choses louches, Je trouve que Marseille est dans l'œil du cyclone au niveau de l'arbitrage. Je pense qu'il y a quelque chose. Le monde de l'arbitrage, qui excelle en ce moment par sa hauteur et par sa clairvoyance, ce sont des gens totalement objectifs… Je dis qu'il y a des choses, permettez-moi de penser que ça paraît louche, voilà c'est tout. Un complot ? Je ne parle pas de complot. Ne mets pas des mots dans ma bouche à ma place, je te dis simplement qu'il y a des choses sur lesquelles on devrait jeter un œil un peu plus assidu. Je ne te dis pas qu'il y a un complot, je te dis que je vois des choses qui me surprennent », a expliqué Ludovic Obraniak, applaudi par les supporters marseillais sur les réseaux sociaux.