Clauss en danger, l'OM a flairé une très bonne affaire

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Malgré l'arrivée de Jonathan Clauss l'été dernier, l'OM recherche activement une doublure au latéral droit qui ne donne pas forcément satisfaction à chaque rencontre. Les Marseillais suivent une révélation de la Ligue 2.

Si Clauss est actuellement le titulaire au poste de latéral droit, l'OM souhaite mettre le Français en concurrence avec d'autres joueurs. Prêté cette saison au club phocéen, Issa Kaboré va retourner à Manchester City et l'OM ne devrait pas tenter de recruter l'international burkinabé (32 sélections). Marseille, encore en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, va se concentrer pour recruter un joueur avec un profil assez similaire à celui de Jonathan Clauss. Selon les informations du média Le Phocéen, la formation marseillaise est très intéressée par Kevin Van Den Kerkhof. Le joueur de 27 ans évolue au SC Bastia qui réalise une belle saison en Ligue 2. Cinquième du championnat, le club corse est conscient qu'il sera difficile de conserver le joueur formé au FC Valenciennes la saison prochaine.

L'OM en concurrence avec Lens sur le dossier Van Den Kerkhof

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par • 𝑫𝒖𝒎𝒆̀ 𝑨𝒍𝒇𝒐𝒏𝒔𝒊 • (@dumealfonsi)

Kevin Van Den Kerkhof n'est pas un joueur très connu en France. Arrivé l'été dernier à Bastia, celui qui vient de fêter sa première sélection avec l'Algérie le 27 mars dernier lors de la victoire contre le Niger (0-1) a pourtant déjà inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 30 rencontres disputées avec le SCB. Si l'OM suit les performances de Van Den Kerkhof, le journal Le Quotidien Luxembourgeois affirme que le RC Lens apprécié également les qualités de l'ancien joueur de Charleroi. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Bastia, Van Den Kerkhof est évalué à 1,2 million d'euros sur le site Transfermarkt et pourrait être la bonne affaire du mercato estival. L'OM est bien positionné dans le dossier mais devra se montrer plus persuasif que les Lensois pour convaincre le franco-algérien de rejoindre le club de la cité phocéenne.