Claudinho à l'OM, non ce n'est pas mort !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La rumeur Claudinho à l’OM a très vite été démentie par l’agent du Brésilien et pourtant, la piste n’est pas enterrée du côté de Marseille.

Meilleur joueur du championnat russe cette saison sous les couleurs du Zénith Saint-Pétersbourg, Claudinho est un joueur qui a la cote sur le marché des transferts. Annoncé dans le viseur de la Roma mais aussi de l’Olympique de Marseille, le Brésilien de 25 ans n’est toutefois pas sur le départ selon les dires de son agent. « L’intérêt de Marseille et de la Roma est encore une rumeur. J'ai dit à plusieurs reprises que Claudinho resterait au Zenith » a confié à Foot Mercato son agent Luis Fernando Garcia. Les déclarations du représentant de Claudinho auraient pu mettre un terme à la rumeur envoyant le Brésilien à l’OM mais de son côté, Le Phocéen persiste et signe et continue de lier le joueur à l’Olympique de Marseille dans l’optique du mercato estival.

Claudinho a été proposé à Longoria, son prix dévoilé

Interrogé par le média marseillais, le spécialiste du foot brésilien Dominique Baillif a confirmé que Claudinho avait bien été proposé directement à Pablo Longoria. « Claudinho a été proposé à Pablo Longoria il y a un peu plus d'un mois. Son agent a eu un retour de la part de l'OM il y a trois semaines, et l'affaire était compliquée d'un point de vue financier, car c'était avant les conclusions de la DNCG sur les finances du club. Le Zenith demandait alors 20 millions d'euros, et son salaire est de 2,5 M€ par an. Aujourd'hui, la donne a un peu changé, puisque l'OM n'est pas contraint par la DNCG. De plus, il faut tenir compte du règlement FIFA pour les joueurs étrangers évoluant dans le championnat russe et dont le départ peut être facilité. Les négociations peuvent donc évoluer » a fait savoir le spécialiste du football brésilien, pour qui la piste Claudinho est bien active du côté de Marseille, où l’avis favorable rendu par la DNCG change beaucoup de choses et rend possible la concrétisation de ce genre de dossier. Si rien ne dit que le dossier ira au bout, il est en tout cas acquis que Claudinho est sur la short-list des dirigeants de l’OM en ce mercato estival, contrairement à ce que l’agent du joueur affirme ces derniers jours.