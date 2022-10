Claude Puel crache sur l'OM dans ce vieux dossier

Dans : OM.

Pour son grand retour sur la scène médiatique, Claude Puel n’a pas hésité à jeter un gros pavé dans la mare en expliquant que l’OM a gagné le titre en 1992 avec des gros doutes sur sa régularité.

Même si l’Olympique de Marseille est sûrement le plus grand club du football français, l’histoire du club phocéen reste quand même entachée de polémiques. Il faut dire que l’OM a quand même perdu un titre acquis sur le terrain devant la justice. En 1993, le Conseil Fédéral de la FFF avait effectivement déclassé Marseille à la suite d’une affaire de corruption. Ce qui signifie donc que l’avant-dernier titre, avant le dernier de 2010, est celui remporté en 1992. Un titre qui fait pourtant scandale lui aussi.

Et ce n’est pas Claude Puel qui dira le contraire, vu que l’ancien joueur de Monaco (1979-1996) explique que l’intersaison 1992 du club du Rocher avait été animée à cause du comportement de certains éléments du groupe d’Arsène Wenger. « Arsène avait décidé de changer l'équipe pendant le mercato, je n'en comprenais pas la raison. J'apprenais alors que certains de mes coéquipiers n'avaient pas joué franc jeu, qu'ils avaient été incités à lever le pied durant certains matchs. J'avais une telle confiance en mes partenaires, nous avions vécu tant d'émotions, de moments de solidarité et de partage. Ce fut une énorme désillusion, un sentiment de trahison, une profonde blessure qui me marquera à jamais », a lancé Puel dans son livre, dont les bonnes feuilles ont été sorties par Le Figaro. Selon RMC, il ne fait aucun doute que l'ancien entraineur de Monaco, Saint-Etienne, Lille ou Nice fait référence à certains matchs remportés par l'OM lors de cette saison précise.

Une déclaration qui confirme les dires d’Emmanuel Petit, qui avait lui aussi remis en question le titre des Marseillais, à cause notamment d’une étonnante défaite de son ASM contre Marseille lors de la 36e journée de L1 (0-3), le 18 avril 1992. « Arsène me passe les buts de ce match au ralenti et finit par me demander : “À quoi penses-tu lorsque tu vois ces buts ?”. Je finis par lui dire que nous avons commis des erreurs de débutants, ce qui n'est pas dans nos habitudes. Il me répond : “Tu peux t'en aller. C'est la confirmation de ce que je pense également. Nous sommes plusieurs à supposer que certains de nos joueurs ont été achetés par Marseille” », avait lancé le champion du monde 1998, qui est donc suivi par un coéquipier de l’époque. Quoi qu’il en soit, Claude Puel, qui ne va pas se faire que des amis du côté de Marseille après avoir re-déterré cette histoire.