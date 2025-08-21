Clash à l'OM, Véronique Rabiot brise le silence

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille vit une semaine volcanique au sein de son vestiaire. Après la défaite à Rennes lors de la première journée de Ligue 1, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont battus. Une situation décrite d'une violence inouïe par Pablo Longoria. La mère d’Adrien Rabiot a tenu à répondre au président de l’OM.

L’Olympique de Marseille tremble depuis quelques jours et une défaite à Rennes vendredi dernier. Le groupe de Roberto de Zerbi n’a pas bien digéré le revers concédé au Roazhon Park en supériorité numérique. Une bagarre a éclaté dans le vestiaire entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot notamment. Les deux joueurs ont été placés sur liste de transferts par le club. Mercredi dans une interview donnée à l’AFP, Pablo Longoria a décrit la situation comme celle d’une violence inouïe. Une manière de justifier le fait que les deux joueurs ne joueront plus pour l'OM dans leur carrière. Ce jeudi soir, la mère d’Adrien Rabiot, Véronique Rabiot a tenu à répondre au président de l’Olympique de Marseille.

Véronique Rabiot ne comprend pas

Adrien Rabiot exclu de l'OM : "Ils mentent, la finalité dans le foot c'est toujours une question d'argent"



Véronique Rabiot, mère et agente d'Adrien Rabiot, au micro de @PhilSANFOURCHE dans #RTLSoir

Dans une interview pour RTL, la mère et représentante du joueur s’est exprimée sur les termes employés par Pablo Longoria. « Qu'est-ce que ça veut dire, ''violence inouïe'' ? Personne n'a été blessé, personne n'est allé à l'hôpital, il n'y a pas eu de nez cassé, pas de lèvres fendues. Pas de point de suture, pas de jours d'ITT, donc je ne comprends pas bien. Comment on peut imaginer qu'il y ait une altercation d'une violence inouïe et que personne n'intervienne ? Je n'y crois pas, et personne n'y croit de toute façon, » explique-t-elle.

La mère et représentante de l'international français a ensuite attaqué directement Pablo Longoria et Mehdi Benatia, coupables selon elle de ne pas avoir les épaules pour diriger un club comme l'OM. « Longoria et Benatia ont un costume trop grand pour eux. Ils ne sont pas à leur place, ils n’ont pas le profil du poste, ils sont dévorés par leur orgueil. Ils sont aussi dépassés par leurs émotions, on l’a déjà vu d’ailleurs. Qui a été suspendu l'an dernier ? Qui nuit vraiment au club ? Ils mentent et se servent de cette excuse pour mettre Adrien dehors », a lancé Véronique Rabiot sur RTL. Une situation qui n’a pas fini de faire parler alors que le groupe de Roberto de Zerbi doit préparer la réception du Paris FC. L’accueil du Vélodrome sera scruté de près ce samedi lors de la deuxième journée de Ligue 1. L’avenir de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot devrait quant à lui se poursuivre loin de la cité phocéenne.