Cinq défenseurs contactés, l'OM est bouillant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La défense centrale sera le chantier principal de l’été à Marseille, où Medhi Benatia et Pablo Longoria ont établi une short-list séduisante dans l’optique du prochain mercato. Plusieurs noms ont déjà fuité.

En position favorable dans la course à la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille va devoir valider son ticket pour la coupe aux grandes oreilles. L’attractivité du club phocéen sur le marché des transferts en dépend, d’autant plus que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont déjà lancé des discussions avec plusieurs recrues potentielles. Cet été, l’un des chantiers principaux des dirigeants de l’OM sera la défense centrale. L’idée est de recruter un, voire deux joueurs pour suppléer Leonardo Balerdi, dans un secteur de jeu où Geoffrey Kondogbia dépanne et où Derek Cornelius n’a pas convaincu. A en croire les informations de Foot Mercato, cinq dossiers sont pour le moment sur la table des dirigeants marseillais.

🚨⚪️🔵🇦🇷🇩🇿🇫🇷 #Ligue1 |



❗️L’OM continue de prospecter pour renforcer son axe gauche



✨️ Facundo Medina veut rejoindre le club phocéen ne s’alignera pas sur le prix fixé par Lens (25M€)



✔️ Ramy Bensebaini est également très intéressé à l’idée de rejoindre la canebiere et… pic.twitter.com/ZEG7ilaJDq — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 10, 2025

La piste principale mène à Aymeric Laporte, que l’OM pense pouvoir récupérer libre de tout contrat, à condition de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Mais de nombreux indices laissent penser qu’en plus du champion d’Europe espagnol, le board olympien aimerait recruter un second joueur. Le profil de Facundo Medina est bel et bien apprécié par Marseille, qui ne dirait pas non à un transfert de l’international argentin. Le Lensois est réceptif à cet intérêt, mais le dossier est pour le moment jugé comme difficile. D’abord car Lens réclame 25 millions d’euros pour Medina, un montant que l’OM n'offrira pas aux Sang et Or. Mais aussi car l’Argentin est très gourmand et que son représentant réclame un salaire colossal.

Bensebaini plus accessible que Medina

Dans ce profil de défenseur central gaucher, Ramy Bensebaini sera moins difficile à enrôler. L’Algérien du Borussia Dortmund est estimé à un peu moins de 15 millions d’euros et plaît lui aussi à l’OM, qui pourrait se tourner vers lui si la piste Medina venait à s’enliser. Deux autres pistes, moins chaudes cependant, sont également évoquées : celles menant à Jakub Kiwior (Arsenal) et à Olivier Boscagli (PSV Eindhoven), évoqués en interne sans aller plus loin pour l’instant. Alors que la saison n’est pas encore terminée, l’Olympique de Marseille multiplie en tout cas les idées et les prises de contact, tout cela dans le but de vite dégainer cet été sur le marché des transferts.