Christophe Galtier dégoûté de rejouer l'OM, il colle un tacle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, Nice et l’OM s’affrontent à huis clos à Troyes dans le fameux match à rejouer de la troisième journée de Ligue 1. Christophe Galtier ne digère pas la décision de la LFP, mais fait comme si...

Fin août, le match avait dégénéré à l’Allianz Riviera avec de graves incidents qui avaient entraîné l’interruption définitive de la partie. C’est donc dans un contexte spécial avec un historique très lourd que ce match sera rejoué ce mercredi à Troyes. Il n’y a toutefois pas de sentiment de revanche pour Christophe Galtier, qui estimait comme tous les Niçois que le Gym devait remporter les trois points de la victoire puisque le club azuréen menait 1-0 au moment de l’interruption et que ce sont les Marseillais qui ont refusé de revenir sur la pelouse. Présent ce mardi en conférence de presse, Christophe Galtier a pesé chacune de ses paroles afin d’éviter toute polémique inutile avant ce match placé sous haute surveillance, même si les tribunes du stade de l’Aube seront vides. Et cela n'a pas empêché l'entraineur niçois de faire comprendre qu'il estimait que la LFP avait pris une mauvaise décision et fait perdre des points à son équipe en donnant le match à rejouer.

Christophe Galtier refuse toute provocation

« Ce serait mentir de dire que c'est un match comme un autre. Il y a l’historique et c’est la première fois que je vais jouer trois fois l'Olympique de Marseille en Championnat dans une saison. C'est un match important par la situation au classement des deux équipes. Et ça reste une rencontre contre l'Olympique de Marseille » a analysé Christophe Galtier avant de poursuivre. « Un parfum de revanche ? Pas du tout. Il y a trois points en jeu. On en a perdu un par la décision de la commission de disciple. Il n'y a pas de sentiment de revanche. Ici, à Nice, il ne s'était rien passé entre les joueurs. Si c’est nous qui avons le plus à perdre ? Je ne suis pas dans ce sentiment-là. C'est un match avec trois points en jeu pour les deux équipes. La position de Payet avant et après OM-PSG ? Aucun commentaire ? Ce que j’ai pensé des incidents lors d’OM-PSG ? Aucun commentaire » a fait savoir Christophe Galtier, muet comme une tombe au moment d’évoquer les quelques incidents ayant émaillé le choc entre Marseille et Paris dimanche soir au Vélodrome.