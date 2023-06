Christophe Galtier à l’OM, ça se dit à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Limogé par le PSG après seulement une année dans la capitale, Christophe Galtier pourrait rebondir dès cet été… à l’OM. Son nom est sorti dans la presse marseillaise.

Natif de Marseille, mais entraîneur du Paris Saint-Germain cette saison, Christophe Galtier pourrait accomplir son rêve cet été en signant… à l’Olympique de Marseille. Le scénario reste assez farfelu pour le moment, cependant il pourrait bien devenir réaliste au fil des jours à venir. Et pour cause, selon les informations obtenues par La Marseillaise, peu de noms circulent pour l’instant en interne pour prendre la succession d’Igor Tudor à l’OM. Le média de la cité phocéenne se penche sur cet épineux dossier ce mercredi, et ne néglige aucune piste. Y compris celle qui serait la plus dingue.

Christophe Galtier, une piste à explorer pour l'OM ?

Parmi les noms évoqués depuis l'annonce du départ d'Igor Tudor, jamais celui de Christophe Galtier n'avait été cité. Ce n'est plus le cas. « Depuis mardi qu'il n'est plus l'entraîneur du Paris Saint­-Germain, le champ paraît li­bre pour l’Olympique de Marseille, qui pourrait le ré­cupérer à bon compte. Reste toutefois à savoir si le profil de l'ancien défenseur olympien correspond à ce qu'attend Pablo Longoria, lui qui aime parti­culièrement choisir parmi les hommes qu'il connaît sur le bout des doigts », écrit, dans La Marseillaise, Camille Kadoum. Une piste qui pourrait donc être sérieusement étudiée par Pablo Longoria, lequel se basera sans doute davantage sur les expériences de Christophe Galtier à Saint-Etienne et bien sûr à Lille plutôt que sur son passage contrasté au PSG pour se faire un avis.

🆕 Pour le poste d’entraîneur de l’#OM, les noms qui circulent ne sont pas nombreux. Parmi eux, le natif de Marseille, Christophe Galtier 🇫🇷 selon La Marseillaise 🗞️. Le champ paraît libre pour le club, qui pourrait le récupérer à bon compte.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/gBC4g8L1wt — Treize013 (@treize013) June 7, 2023

A ce jour, les pistes privilégiées par la direction de l’OM semblent néanmoins plutôt être Marcelo Gallardo, Paulo Fonseca ou encore Vincenzo Italiano. Trois pistes crédibles actuellement étudiées par Pablo Longoria et Javier Ribalta, qui cherchent un entraîneur dans la continuité du style de jeu et de la rigueur emmenés par Igor Tudor durant cette saison 2022-2023. Avec une particularité en plus, le futur entraîneur devra parler français rapidement. Une annonce faite en début de semaine par Pablo Longoria, lequel n’a pas aimé que Tudor ne fasse pas l’effort de parler notre langue au moins en fin de saison. Voilà au moins un critère que coche parfaitement Christophe Galtier. Reste à voir si cette piste est crédible, elle ne fait en tout cas pas l’unanimité chez les supporters olympiens sur les réseaux sociaux.