« ‍Chi Siamo ‍? OM ‍», le nouvel hymne du Vélodrome

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

La saison prochaine, l'OM disputera la Ligue des champions. Les fans phocéens veulent tout donner pour voir leur club faire bonne figure dans la reine des compétitions européennes.

L'OM aura pas mal de matchs à gérer la saison prochaine. Les hommes de Roberto De Zerbi feront en effet leur grand retour en Ligue des champions et espèrent jouer leur coup à fond dans la compétition. Le Stade Vélodrome attend la C1 avec beaucoup d'impatience. Surtout que Roberto De Zerbi est apprécié et apporte ce brin de fougue si apprécié à Marseille. Ces dernières heures, via un documentaire, on a pu voir que l'entraineur italien de l'OM avait utilisé les mots « Chi Siamo ? OM » (Qui nous sommes ? L'OM !). Une phrase que les amoureux phocéens aimeraient bien reprendre avant les matchs de l'Olympique de Marseille.

Les fans sont motivés

Un communiqué vient même d'être publié ces dernières heures par certains fans de l'OM, devenu viral sur les réseaux sociaux, dont X. On peut notamment y voir marqué : « Cette saison, donnons encore plus de force à nos joueurs avant chaque match. Dans la droite ligne de notre passion et de nos traditions, nous proposons d'unir nos voix avec un cri fort, simple, mais chargé de sens : « Chi Siamo ? OM ». Ce cri ne remplace aucun chant, aucun tifo, aucune tradition. Il vient en plus, comme un moment d'impact, un signal de ralliement juste avant le coup d'envoi, pour booster l'équipe et faire monter la tension dans tout le stade et au-delà ». Reste à savoir si ce mouvement sera suivi ou s'il ne s'agira qu'une mode passagère. En tout cas, les fans de l'OM ont bien envie de marquer le coup pour leur retour en C1. Aussi en Ligue 1, l'objectif sera d'être le plus ambitieux possible. Roberto De Zerbi sait déjà qu'il a le plein soutien du Vélodrome.