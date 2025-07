Chancel Mbemba est gourmand, attention danger

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Libre de tout contrat après une saison passée dans la réserve de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba n'a toujours pas retrouvé de nouveau club. Et avec des exigences toujours plus folles, l'international congolais voit de nombreuses portes se refermer.

La carrière de Chancel Mbemba a pris une tournure particulièrement étonnante à partir de l'été 2024. Après une fin de saison compliquée, il avait été poussé vers la sortie par la direction de l'Olympique de Marseille, laquelle l'avait placardisé et forcé à s'entrainer à l'écart du groupe. Sauf qu'à cause de ses exigences élevées, il avait refusé toutes les propositions de prétendants malgré plusieurs accords trouvés entre les clubs concernés. L'arrivée de Roberto De Zerbi n'a rien arrangé puisque l'international congolais a littéralement passé la saison 2024-2025 avec la réserve et n'a pas disputé la moindre minute avec le groupe professionnel. Désormais libre de tout contrat, il n'en a pas pour autant réduit ses exigences.

Chancel Mbemba ne trouve pas de club

Avec des demandes aussi élevées, peut-on vraiment s'étonner que Chancel Mbemba ne trouve pas de nouveau club ? Selon les informations de Foot Mercato, l'ancien défenseur central du FC Porto demande à ses prétendants un meilleur salaire que celui qu'il touchait à Marseille. Soit, en gros, plus de 320 000 euros d'émoluments mensuels. Une somme complètement dingue pour un joueur qui n'a pas joué un seul match professionnel hors sélection depuis le mois de mai 2024. Conscients de son retard de préparation, les clubs intéressés ne se pressent pas pour accéder à ses exigences. Le Paris FC est venu aux renseignements, par exemple, mais n'a pas encore donné suite.

Même constat pour des clubs du Golfe, notamment en Arabie saoudite, qui ont rapidement fait demi-tour devant les demandes de Chancel Mbemba. Une chose est sûre, si sa volonté de rester en Europe prime, il va devoir faire des sacrifices au risque de passer encore de longues semaines sans se frotter au haut niveau.