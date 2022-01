Cédric Bakambu à l'OM, c’est brûlant !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre au mercato hivernal, l’OM a coché le nom de Cédric Bakambu, libre de tout contrat.

Avec le départ de Jordan Amavi à Nice, qui a allégé la masse salariale du club, l’Olympique de Marseille pourrait réaliser un joli coup en attaque. Et pour cause, Pablo Longoria est sur les traces de Cédric Bakambu, libre de tout contrat depuis son départ de la Chine. L’international congolais a avoué la semaine dernière qu’il était très ouvert à l’idée de revenir en Ligue 1, où quatre clubs suivent son dossier : Lyon, Lille, Nice et donc Marseille. A en croire les informations de la Chaîne L’Equipe, ce sont clairement les dirigeants de l’Olympique de Marseille qui sont en pole dans ce dossier. En quête d’une véritable doublure d’envergure à Arek Milik, les décideurs du club phocéen ont engagé des discussions très concrètes pour déboucher à un accord avec le clan Bakambu.

Bakambu doublure de Milik, ça avance

Le média croit savoir que l’affaire est très bien engagée et que Cédric Bakambu pourrait devenir un joueur de l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli, qui expliquait avant le match à Bordeaux que selon lui, il manquait encore « 3 ou 4 joueurs » pour avoir un « effectif complet ». La venue d’un attaquant va combler un trou à un poste où Arkadiusz Milik, qui souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison, est bien seul. Le jeune Bamba Dieng offre certes un peu de concurrence au Polonais. Mais aux yeux de Jorge Sampaoli, l’ancien attaquant de l’Institut Diambiars, actuellement à la CAN avec le Sénégal, est davantage un ailier pour le moment. Avec un joueur tel que Cédric Bakambu, qui a performé dans un club comme Villarreal en Espagne, c’est un attaquant d’un autre calibre que l’OM s’offrirait pour sérieusement concurrencer Arkadiusz Milik.