Ceballos va à l'OM, Madrid ne le cache plus ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille négocient actuellement avec leurs homologues du Real Madrid afin de se faire prêter Dani Ceballos. Du côté du club espagnol, on est déjà convaincu que l'affaire va se faire.

A une semaine de la fin du marché des transferts, Pablo Longoria et Medhi Benatia vont probablement peu dormir, tandis les dirigeants de l'OM veulent encore frapper fort pour donner à Roberto De Zerbi les joueurs dont il a besoin. Tandis que le dossier Rabiot est devenu difficile à cerner, l'Olympique de Marseille a entamé des discussions pour se faire prêter Dani Ceballos, qui a déjà donné son accord au club phocéen si les deux clubs s'entendent.

Tandis que le prêt du milieu international espagnol de 29 ans est en cours de négociations, avec un vrai optimisme du côté marseillais, à Madrid, les Merengue veulent prendre un coup d'avance, comme le révèle ce lundi soir ESPN. Car Xabi Alonso n'a pas l'intention de voir partir Dani Ceballos sans aucune compensation sportive.

Madrid pense à l'après-Ceballos

OM : Ceballos donne son accord total à Marseille https://t.co/F4NltUX7bt — Foot01.com (@Foot01_com) August 25, 2025

Le très sérieux média explique que les dirigeants du Real Madrid sont tellement persuadés que Dani Ceballos ira à l'Olympique de Marseille, qu'ils se sont déjà mis en quête d'un nouveau milieu de terrain. « Le Real Madrid n'exclut pas de recruter un milieu de terrain dans les derniers jours du mercato, compte tenu de la possibilité d'un transfert de Dani Ceballos à l'Olympique de Marseille », a confié une source proche de Florentino Perez à ESPN. Même si le club où évolue Kylian Mbappé ne poussera pas dehors de force le joueur formé au Bétis, tout le monde fait le même constat, à savoir que depuis le départ de Carlo Ancelotti, Dani Ceballos n'est plus considéré comme indispensable.

C'est d'ailleurs pour cela que Madrid a accepté de négocier avec l'Olympique de Marseille, Ceballos voulant avoir du temps de jeu afin de s'assurer une place en équipe d'Espagne pour le prochain Mondial en 2026. Il reste désormais à trouver un accord financier, la presse espagnole évoquant une option d'achat entre 15 et 20 millions d'euros pour que les Merengue laissent filer leur milieu de terrain à l'OM.