Ceballos refuse l'OM, le coup de tonnerre ‍!

Par Corentin Facy

L’OM avait enfin trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Dani Ceballos, mais le milieu de terrain de 29 ans est sur le point de tout faire capoter selon la presse espagnole.

Le dossier Dani Ceballos est riche en rebondissements, mais la dernière information livrée par la presse espagnole risque de fâcher les supporters de l’Olympique de Marseille. Très motivé à l’idée de rejoindre le club phocéen depuis 24 heures, le joueur de 29 ans était dans l’attente d’un accord entre le Real Madrid et l’OM. Un terrain d’entente avait enfin été trouvé ce mercredi aux alentours de midi entre Medhi Benatia et la direction madrilène, ce qui laissait augurer une issue imminente dans ce feuilleton. Magie du mercato, c’est maintenant Dani Ceballos qui ne veut plus signer à Marseille selon les informations du journal AS.

¡ÚLTIMA HORA!



🚨 Ceballos paraliza su salida al Marsella



▶️ Toda la info: https://t.co/BV9nOqQbnh pic.twitter.com/4XIhq8dz2W — Diario AS (@diarioas) August 27, 2025

En effet, le média espagnol nous apprend que le joueur du Real Madrid a « suspendu son départ pour Marseille et a pour priorité pour l’instant de rester au Real Madrid et de se battre pour sa place ». Le média ajoute que Dani Ceballos attend de meilleures offres que celle de l’OM. Le joueur attend notamment que le Betis Séville s’active sur son cas. Un fort lien d’attachement lie à priori Dani Ceballos au club andalou au point que le joueur privilégie cette destination à Marseille durant le mercato estival.

Dani Ceballos refuse de signer à Marseille

Un vrai coup dur pour Medhi Benatia et Pablo Longoria, d’autant plus que le média espagnol confirme qu’un accord total avait enfin été trouvé, après plusieurs jours de négociations, entre l’OM et le Real Madrid pour le prêt payant avec obligation d’achat de Dani Ceballos. « Ceballos restera donc à Madrid, sauf si une nouvelle offre parvient dans les prochains jours et convainc à la fois le joueur et le club » conclut le journal AS, désormais certain que l’Olympique de Marseille n’a plus la moindre chance de rafler la mise. Ce scénario convient en tout cas parfaitement à Xabi Alonso, très sceptique à l’idée de perdre son milieu de terrain depuis le début des discussions avec l’OM. Pour le dauphin du PSG la saison dernière, c’est en revanche un énorme coup dur.