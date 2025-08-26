Ceballos et Rabiot, l’OM veut les deux ‍!

Dans : OM.

L’OM a activé la prestigieuse piste Dani Ceballos ces dernières heures. Un accord a déjà été trouvé avec le milieu de terrain du Real Madrid, que les dirigeants olympiens souhaitent associer à Adrien Rabiot.

Dani Ceballos pour remplacer Adrien Rabiot, les dirigeants de l’Olympique de Marseille visent du lourd. C’est tout du moins ce que l’on pensait, lorsque l’information de négociations entre l’OM et le Real Madrid est sortie pour le prêt avec option d’achat du milieu de terrain espagnol. A en croire les informations de L’Equipe, l’état-major de l’OM a en réalité d’autres intentions. Le quotidien national l’affirme dans son édition du jour, Roberto De Zerbi ne veut pas faire de Dani Ceballos le successeur d’Adrien Rabiot… il veut les associer. En effet, le dossier du milieu de terrain du Real Madrid n’est pas lié au fait que le joueur formé au PSG reste ou non.

Les contacts avec le club merengue pour l’arrivée de Dani Ceballos remontent à bien avant l’incident Rowe-Rabiot à Rennes, preuve que l’OM avait déjà dans l’idée d’associer les deux joueurs et non pas de miser sur le n°19 du Real Madrid pour compenser le départ de l’international français. Les choses avancent en tout cas dans le bon sens en ce qui concerne Dani Ceballos, le journaliste Matteo Moretto ayant confirmé dans la nuit l’existence d’un accord total entre le joueur et l’Olympique de Marseille. Malgré des convoitises saoudiennes, l’international espagnol a été convaincu par le projet porté par Pablo Longoria et Medhi Benatia en Provence.

Ceballos a été contacté avant l'affaire Rabiot

Reste maintenant à s’entendre avec le Real, qui aimerait trouver son remplaçant avant de le libérer et qui réclame environ 15 millions d’euros pour son joueur, sous contrat jusqu’en 2027. Ensuite, viendra le temps pour l’OM de régler le retour de Rabiot. Comme indiqué par ailleurs, le club olympien exige des excuses de la part de l’international tricolore, et un certain détachement vis-à-vis de sa mère, incendiaire auprès de Pablo Longoria et Medhi Benatia dans la presse la semaine dernière. Si tout se passe comme espéré, l’OM pourrait s’appuyer sur un milieu de terrain quatre étoiles cette saison avec Hojbjerg, Angel Gomes, Ceballos et Rabiot.