Ce joueur l'annonce, il refuse de quitter l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille joue un match décisif dans sa quête d'un ticket pour la Ligue des champions ce dimanche soir à Lyon. Une rencontre qui pèsera sur l'avenir de l'OM et de ses joueurs. En attendant, Cengiz Under envoie un message très clair à Pablo Longoria.

D’abord renvoyé sur le banc de touche par Igor Tudor, Cengiz Under n’a pas voulu que sa carrière à l’Olympique de Marseille s’arrête de cette manière. Et après le Mondial, grâce à un énorme travail et une volonté de changer les choses, il a réussi à renverser la tendance, devenant l’un des cadres de l’entraîneur phocéen. A deux ans de la fin de son contrat avec l’OM, l’attaquant international turc, dont le départ avait été évoqué en janvier dernier, a donc retrouvé des couleurs et son plaisir de jouer. Cela n’empêche cependant pas des rumeurs d’évoquer son possible départ de Marseille lors du prochain marché estival des transferts. Acheté pour 8,4 millions d’euros en 2022 à l’AS Rome, après un prêt d’une saison, Cengiz Under a une valeur désormais estimée par Tranfermarkt à 17 millions d’euros. De quoi tenter Pablo Longoria ? Pour le joueur, les choses sont très claires.

Under envoie un message à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cengiz Ünder (@cengizunder)

A quelques heures du très attendu OL-OM, Cengiz Under s’est confié dans La Provence, l’occasion pour l’attaquant de 25 ans de clairement faire savoir à ses dirigeants qu’il n’avait pas l’intention de quitter le Vélodrome et ses coéquipiers marseillais. « Si j’ai pensé à quitter l’OM au mercato d’hiver ? Jamais. Ça ne m'a pas effleuré l'esprit. J'ai lu ici et là que des rumeurs évoquaient mon transfert, mais je n'y ai jamais pensé. Je considérais que j'avais fait une très bonne première saison et que je ne voulais pas partir comme ça. Je me suis bien adapté à Marseille, je me sens bien ici. J'en ai discuté avec mon manager et à aucun moment je n'ai souhaité partir dans un autre club. Cet été ? Franchement, ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas un sujet. Je suis bien ici, j'ai envie de bien finir la saison, de nous qualifier en Ligue des champions et de rester à Marseille. Je suis un élément important de l'équipe, je veux continuer à l'OM. Mon seul objectif pour cet été, c'est de prendre des vacances! (rires) Et de revenir à Marseille. Partir n'est pas envisageable », prévient le joueur de l’Olympique de Marseille.