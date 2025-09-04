« ‍Ça a commencé à cause de Roberto De Zerbi ‍», un joueur de l’OM se lâche

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté par Bournemouth, Hamed Traoré retrouve Roberto De Zerbi après leur précédente collaboration à Sassuolo. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille sait que l’entraîneur italien l’utilisera à plusieurs postes, au risque de nuire à ses performances.

Aux côtés du président Pablo Longoria et du directeur sportif Medhi Benatia, Roberto De Zerbi a lui aussi participé au recrutement. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait son mot à dire sur les choix de la direction. Impliqué, l’Italien a même contacté des cibles pour les convaincre de signer. Le technicien a par exemple discuté avec Hamed Traoré qu’il avait eu sous ses ordres à Sassuolo.

« J'ai parlé avec les dirigeants, a raconté le milieu offensif lors d'un live Twitch avec les supporters sur la chaîne officielle du club. Ils m'ont convaincu de venir et Roberto, vu que je le connaissais déjà, ça n'a pas été long. On s'est eu au téléphone, il m'a dit ce qu'il voulait. J'ai confiance en lui, je n'ai pas hésité à venir. Le fait que je le connaisse déjà, depuis Sassuolo, ça facilite mon intégration. Je sais déjà ce qu'il fait, même si certaines choses ont changé depuis les années évidemment. Mais ça aide beaucoup. » Hamed Traoré sait donc que le coach marseillais misera sur sa polyvalence.

La crainte d’Hamed Traoré

« Tant que je suis sur le terrain, je me sens bien ! Cette question revient souvent, je m'y suis habitué. Même moi, je ne sais pas dire à quel poste je joue ! Et ça, ça a commencé à cause de Roberto De Zerbi, a révélé l’ancien Auxerrois. C'est lui qui a commencé ça. J'ai fait presque tous les postes offensifs, je me suis habitué à ça et j'essaye de m'adapter. C'est une de mes qualités. On cherche tout le temps à s'améliorer, on n'est jamais parfait ! Apprendre plusieurs postes en même temps, ça peut être un bien, mais ça peut aussi te porter préjudice. Tu ne peux pas tout faire à 100%, donc je peux encore progresser sur plein de choses. » Pour ses débuts dimanche dernier à Lyon (défaite 1-0), l’Ivoirien a été titularisé sur le côté gauche.