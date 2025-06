Bonne nouvelle pour l’OM, Bennacer se fait virer

Suite à son prêt pour la deuxième partie de saison, Ismaël Bennacer a encore une chance de rester à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen souhaite renégocier le montant de l’option d’achat jugé trop élevé. Et la situation du milieu de terrain pourrait bien faciliter les négociations avec le Milan AC.

Les semaines passent et Ismaël Bennacer n’est toujours pas fixé. Suite à son prêt à l’Olympique de Marseille en deuxième partie de saison, le milieu du Milan AC ignore totalement où il évoluera à la reprise. Le vice-champion de France ne lui ferme pas la porte, mais à une condition bien connue. Cet hiver, les dirigeants des deux équipes s’étaient entendus sur une option d’achat à 12 millions d’euros. Un montant que les Marseillais jugent trop élevé.

Il est vrai qu’Ismaël Bennacer n’a pas forcément rassuré pendant son prêt. Ses excellents débuts avaient impressionné. Mais l’international algérien n’a pu disputer que 12 matchs de Ligue 1 à cause de ses pépins physiques. Son temps passé à l’infirmerie a donc mis l’Olympique de Marseille face à un dilemme. D’un côté, la direction ne peut pas se permettre de miser autant sur un joueur régulièrement indisponible. Mais de l’autre, tout le monde a pu s’apercevoir qu’Ismaël Bennacer collait parfaitement à la philosophie de jeu de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Yacine #Adli and Ismael #Bennacer are not in #ACMilan’s Plans. Work in progress to find a solution for them. #transfers