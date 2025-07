Boey et Weah, le double coup de génie de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Bien décidé à renforcer son couloir droit cet été, l’OM explore les pistes Timothy Weah et Sacha Boey. Contre toute attente, le club phocéen pourrait mener ces deux dossiers de front, sans en sacrifier un.

Après avoir enregistré les signatures de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina, l’Olympique de Marseille souhaite continuer à se renforcer avant la reprise de l’entraînement le 10 juillet prochain. Le poste de latéral droit est notamment en discussions chez les dirigeants de l’OM, qui souhaitent apporter à Roberto De Zerbi un concurrent à Amir Murillo pour la saison à venir. Deux joueurs sont ciblés dans ce secteur de jeu : Sacha Boey du Bayern Munich et Timothy Weah, avec un profil plus polyvalent, de la Juventus Turin.

🔵⚪️ | INFO LMO



Point sur les pistes évoquées



▫️L’OM n’a eu aucune discussion avec la Juventus s’agissant de Leonardo Balerdi.



▫️En interne, Leonardo Balerdi est déclaré INTRANSFÉRABLE.



▫️Les dossiers Timothy Weah et Sacha Boey sont totalement indépendants : le club n’exclut… pic.twitter.com/ZPF4HwCulC — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 5, 2025

Et tandis que l’on pensait que ce serait l’un ou l’autre cet été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille pourraient finalement surprendre tout le monde avec l’objectif de boucler ces deux dossiers selon La Minute OM. « Les dossiers Timothy Weah et Sacha Boey sont totalement indépendants : le club n’exclut aucunement de recruter les deux joueurs. Possibilité de faire les deux contrairement à ce qui est sorti ailleurs » écrit le compte insider généralement bien informé sur l’actualité du club phocéen. La Minute OM en a par ailleurs profité pour faire le point sur la situation de Leonardo Balerdi.

Boey ou Weah, l'OM refuse de choisir

Le capitaine argentin est courtisé par la Juventus Turin mais selon cette source, il n’y a pour l’instant aucun contact officiel entre la Vieille Dame et l’OM. Le club bianconeri se heurterait de toute façon à l’inflexibilité du 2e de Ligue 1, qui juge l'Argentin intransférable en haut-lieu à la demande de Roberto De Zerbi, lequel en fait un joueur de base depuis la saison dernière. Déjà bien lancé avec trois recrues officielles, l’Olympique de Marseille est bien décidé à continuer sur ce rythme cet été, avec la volonté claire et affichée de permettre à De Zerbi de travailler avec ses nouveaux joueurs le plus rapidement possible durant la préparation estivale.